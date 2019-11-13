Александр Глеб о фейках в СМИ и троллях: «Просто игнорирую»

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как Вы относитесь к тому, что в СМИ можно прочитать совершенно разную интерпретацию Вашей биографии? Очень много разных, противоречивых материалов в иИнтернете. В том числе, про детей или про автобиографию…
Александр Глеб, футболист:
Я, честно, не читаю.
Вадим Щеглов:
Вот редакторы наши читали, и оказалось, что половина там не соответствует действительности.
Александр Глеб:
Да.
Вадим Щеглов:
Как к такого рода фейкам и спекуляциям относитесь?