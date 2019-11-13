Александр Глеб о фейках в СМИ и троллях: «Просто игнорирую»

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как Вы относитесь к тому, что в СМИ можно прочитать совершенно разную интерпретацию Вашей биографии? Очень много разных, противоречивых материалов в иИнтернете. В том числе, про детей или про автобиографию…



Александр Глеб, футболист:

Я, честно, не читаю.

Вадим Щеглов:

Вот редакторы наши читали, и оказалось, что половина там не соответствует действительности.

Александр Глеб:

Да.

Вадим Щеглов:

Как к такого рода фейкам и спекуляциям относитесь?