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Александр Глеб о фейках в СМИ и троллях: «Просто игнорирую»

13 ноября 2019 13:09
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как Вы относитесь к тому, что в СМИ можно прочитать совершенно разную интерпретацию Вашей биографии? Очень много разных, противоречивых материалов в иИнтернете. В том числе, про детей или про автобиографию…

Александр Глеб, футболист:
Я, честно, не читаю.

Вадим Щеглов:
Вот редакторы наши читали, и оказалось, что половина там не соответствует действительности.

Александр Глеб:
Да.

Вадим Щеглов:
Как к такого рода фейкам и спекуляциям относитесь?

Александр Глеб о фейках в СМИ и троллях: «Просто игнорирую»-1

Александр Глеб:
А я не читаю! Может, по молодости читал – немного было неприятно. Но сейчас просто, вообще, игнорирую, и мне это неинтересно.

Вадим Щеглов:
И комментарии бывают – «диванные тролли» сидят: они же знают, как играть, как катиться.

Александр Глеб:
Да, вообще, как жить. Этого везде хватает, в любой стране. Поэтому я на это не обращаю внимания. Пусть пишут!

# Футбол # Александр Глеб

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