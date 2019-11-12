«Динамо» прервало 11-матчевую серию поражений победой над «Торпедо»

Перед минчанами стояла задача во что бы то ни стало прервать 11-матчевую серию поражений. Динамовцы начали бодро и дважды вели в счете с разницей в две шайбы (3:1 и 4:2), но преимущество не удержали. 5:5 по итогам основного времени матча.