«Динамо» прервало 11-матчевую серию поражений победой над «Торпедо»

Новости Беларуси. На «Минск-Арене» «Динамо» провело поединок чемпионата КХЛ. В гости к «зубрам» приехали хоккеисты нижегородского «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На «Минск-Арене» «Динамо» провело поединок чемпионата КХЛ. В гости к «зубрам» приехали хоккеисты нижегородского «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Перед минчанами стояла задача во что бы то ни стало прервать 11-матчевую серию поражений. Динамовцы начали бодро и дважды вели в счете с разницей в две шайбы (3:1 и 4:2), но преимущество не удержали. 5:5 по итогам основного времени матча.
Невероятный овертайм успеха ни одной из сторон не принес, а в серии буллитов точнее были динаомовцы, прервавшие серию неудач – 6:5.