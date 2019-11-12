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«Динамо» прервало 11-матчевую серию поражений победой над «Торпедо»

12 ноября 2019 20:33
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Новости Беларуси. На «Минск-Арене» «Динамо» провело  поединок чемпионата КХЛ. В гости к «зубрам» приехали хоккеисты нижегородского «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо» прервало 11-матчевую серию поражений победой над «Торпедо»-1

Перед минчанами стояла задача во что бы то ни стало прервать 11-матчевую серию поражений. Динамовцы начали бодро и дважды вели в счете с разницей в две шайбы (3:1 и 4:2), но преимущество не удержали. 5:5 по итогам основного времени матча.

«Динамо» прервало 11-матчевую серию поражений победой над «Торпедо»-4

Невероятный овертайм успеха ни одной из сторон не принес, а в серии буллитов точнее были динаомовцы, прервавшие серию неудач – 6:5.

# Хоккей Беларуси

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