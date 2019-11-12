Нападающий «Юности»: должны были выиграть в Минске, но будем в Мюнхене играть на победу, чтобы пройти дальше

На льду «Чижовка-Арены» белорусский клуб встречался с немецким «Ред Буллом». Мюнхенцы явные фавориты этого противостояния. Они уверенно лидируют в своем национальном чемпионате, одержав 16 побед в 17 проведенных матчах, а на групповой стадии Лиги чемпионов в их активе четыре виктории после шести игр.

Любопытно, что «Юность» и «Ред Булл» уже встречались в главном хоккейном еврокубке. В 2018 году на групповой стадии мюнхенцы дважды обыграли минчан. И вот новая встреча, но уже на стадии плей-офф. Минчане начали бодро – вели 2:0 после голов Гайнетдинова и Дроздова, но удержать преимущество не сумели. «Ред Булл» одержал волевую победу 3:2.