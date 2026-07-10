Александр Богданович переизбран на должность председателя Белорусской федерации хоккея

Олимпийский чемпион Александр Богданович продолжит возглавлять Белорусскую федерацию хоккея. Такое решение было принято единогласным решением делегатов отчетно-выборной конференции, которая состоялась в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В своем отчете Богданович отметил динамику роста показателей работы по всем направлениям отечественного хоккея. Специалист также подчеркнул, что его личная сфера деятельности не могла состояться без хорошего фундамента, заложенного предшественниками.

На данный момент главное достижение – допуск юниорских и женских команд к международным стартам, запредельный зрительский интерес к ведущей команде страны минскому «Динамо», кроме того, плотная конкуренция на внутренней арене. Это показатель высокого уровня и национальной сборной.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Президент ставит перед всеми задачу всегда показывать высокий результат. Потому что это самая яркая и видимая черта, которую мы должны преодолевать. Поэтому работы предстоит много. Мы будем стараться радовать наших болельщиков. И в новый путь. Наша основная задача – это вернуть все национальные сборные на международную арену, чего и требует международная Олимпийская хартия, чтобы лучшие соревновались с лучшими.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Важно понимать, что все мы одна большая команда и работаем на один единый результат. А сегодняшнее переизбрание нашего председателя – теперь уже ему нужно отслеживать внимательно за теми, кто выполняет этот результат, а кто – нет. Потому что развитие хоккея в нашей стране не должно остановиться.

Срок полномочий Александра Богдановича рассчитан на 4 года.