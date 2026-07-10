Белоруски завоевали серебро в командной гонке преследования на ЧЕ среди юниоров и молодежи по велоспорту на треке

Белоруски завоевали серебро в командной гонке преследования на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам квалификации наша дружина в составе Полины Конрад, Ксении Шинкоренко, Аделины Сакун и Алины Короткиной заняла второе место пропустив вперед лишь соперниц из Германии. В финальном заезде немки также оказались быстрее, соотечественницы финишировали вслед за ними с результатом 4 мин. 35 секунд 266 тысячных.

В этом же виде программы у парней наши Илья Слесаренко, Никита Бабович, Вячеслав Шпаковский и Кирилл Гуцко замкнули топ-5. Василина Терехова стала 10-й в индивидуальной гонке, а Денис Барановский и Илья Янковский в этой же дисциплине расположились на 9-м и 11-м местах соответственно.