Прямой эфир

Белоруски завоевали серебро в командной гонке преследования на ЧЕ среди юниоров и молодежи по велоспорту на треке

10 июля 2026 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белоруски завоевали серебро в командной гонке преследования на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам квалификации наша дружина в составе Полины Конрад, Ксении Шинкоренко, Аделины Сакун и Алины Короткиной заняла второе место пропустив вперед лишь соперниц из Германии. В финальном заезде немки также оказались быстрее, соотечественницы финишировали вслед за ними с результатом 4 мин. 35 секунд 266 тысячных.

В этом же виде программы у парней наши Илья Слесаренко, Никита Бабович, Вячеслав Шпаковский и Кирилл Гуцко замкнули топ-5. Василина Терехова стала 10-й в индивидуальной гонке, а Денис Барановский и Илья Янковский в этой же дисциплине расположились на 9-м и 11-м местах соответственно.

# Спорт Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» с поражения начало выступление в квалификации Лиги конференций
10 июля 2026 11:02

Минское «Динамо» с поражения начало выступление в квалификации Лиги конференций

Известные волейболисты «Минчанки» и «Столицы» провели мастер-класс для юных спортсменов
09 июля 2026 20:08

Известные волейболисты «Минчанки» и «Столицы» провели мастер-класс для юных спортсменов

Валерия Микитич завоевала бронзовую награду ЧЕ по борьбе среди спортсменов до 20 лет
09 июля 2026 18:39

Валерия Микитич завоевала бронзовую награду ЧЕ по борьбе среди спортсменов до 20 лет