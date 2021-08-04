​Белорусские синхронистки заняли 11-е место в финале дуэтов ОИ-2020

Новости Беларуси. Олимпиада в Токио. Завершился финал произвольной программы синхронного плавания. Наш дуэт Василины Хондошко и Дарьи Кулагиной заработал 175 баллов и расположился на 11 месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».