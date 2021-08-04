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​Белорусские синхронистки заняли 11-е место в финале дуэтов ОИ-2020

04 августа 2021 14:44
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Новости Беларуси. Олимпиада в Токио. Завершился финал произвольной программы синхронного плавания. Наш дуэт Василины Хондошко и Дарьи Кулагиной заработал 175 баллов и расположился на 11 месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Белорусские синхронистки заняли 11-е место в финале дуэтов ОИ-2020-1

Золото завоевали представительницы сборной России.

# Олимпиада 2020 # Василина Хондошко # Дарья Кулагина # Фотофакт

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