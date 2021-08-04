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Вольная борьба. Али Шабанов может сразиться за бронзу на Олимпиаде в Токио

04 августа 2021 15:05
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Новости Беларуси. Вслед за гарантированной медалью у Курочкиной нам выпала возможность завоевать еще одну медаль в вольной борьбе. Шанс на утешительный турнир представился Али Шабанову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вольная борьба. Али Шабанов может сразиться за бронзу на Олимпиаде в Токио-1

Борец из США Дэвид Моррис Тейлор, одержавший победу над нашим атлетом, вышел в финал соревнований, победив представителя Индии. Благодаря этому Шабанов, уступивший финалисту, встретится с представителем Сан-Марино. В случае победы ему предоставится возможность сразиться за бронзу в поединке с индийцем.

# Олимпиада 2020 # Али Шабанов # Дэвид Моррис Тейлор # Фотофакт

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