Вольная борьба. Али Шабанов может сразиться за бронзу на Олимпиаде в Токио

Новости Беларуси. Вслед за гарантированной медалью у Курочкиной нам выпала возможность завоевать еще одну медаль в вольной борьбе. Шанс на утешительный турнир представился Али Шабанову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борец из США Дэвид Моррис Тейлор, одержавший победу над нашим атлетом, вышел в финал соревнований, победив представителя Индии. Благодаря этому Шабанов, уступивший финалисту, встретится с представителем Сан-Марино. В случае победы ему предоставится возможность сразиться за бронзу в поединке с индийцем.