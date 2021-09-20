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Александр Богданович о студенческом спорте в Беларуси: «Это такой двигатель, который мы должны задействовать»

20 сентября 2021 20:27
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Новости Беларуси. В Минске состоялись соревнования по баскетболу 3x3 среди мужских команд в рамках I Молодежного фестиваля. Этот турнир организаторы посвятили Международному дню студенческого спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Богданович о студенческом спорте в Беларуси: «Это такой двигатель, который мы должны задействовать»-1

За награды боролись 12 дружин из 11 вузов страны. Вне конкуренции оказались студенты БГУИР. В финальном матче были биты спортсмены первой команды БГУ – 22:14.

Александр Богданович о студенческом спорте в Беларуси: «Это такой двигатель, который мы должны задействовать»-4

Бронзовых медалей удостоилась вторая сборная Белгосуниверситета. Парни взяли верх над гостями из Гродно –19:13. Самым ценным игроком турнира был признан Никита Мацаль.

Александр Богданович о студенческом спорте в Беларуси: «Это такой двигатель, который мы должны задействовать»-7

Александр Богданович, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта:
Есть где развиваться, то есть это такой двигатель, который мы должны задействовать. Мы должны вовлечь как можно больше студентов в спортивную активность. Он может быть не олимпийским чемпионом, но он должен заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и тем самым показывать пример подрастающему поколению, что здоровая нация, здоровый дух у нашего студента – это будущее нашего государства.

Молодежный фестиваль проходит под пристальным вниманием не только к баскетболу, но и к киберспорту и даже шахматам.

# Баскетбол # Александр Богданович # Никита Мацаль # Фотофакт

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