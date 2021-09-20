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Сергей Гуренко покинул пост главного тренера ФК «Шахтёр»

20 сентября 2021 15:50
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Новости Беларуси. Главный тренер солигорского футбольного клуба «Шахтер» Сергей Гуренко покинул свой пост, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сергей Гуренко покинул пост главного тренера ФК «Шахтёр»-1

Эту должность он занимал менее двух месяцев. Такое решение было принято руководством клуба после поражение против БАТЭ в рамках чемпионата Беларуси. В случае победы «горняки» практически обеспечили бы себе второе чемпионство подряд.  

Сергей Гуренко покинул пост главного тренера ФК «Шахтёр»-4

Однако этого не случилось, и борисовский клуб сохранил интригу, выйдя на первое место таблицы лидеров. До назначения нового главного тренера подготовкой «Шахтера» к дальнейшим играм займется тренерский штаб, который возглавит наставник дублирующего состава Станислав Суворов.  

# Футбол Беларуси # Сергей Гуренко # Станислав Суворов # Фотофакт

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