Современное пятиборье. Белорусы взяли золото на чемпионате мира среди юниоров

Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы произвели фурор на юниорском чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские спортсмены по итогам турнира среди атлетов до 17 и до 19 лет 8 раз подымались на пьедесталы.

Золота удостоилась женская эстафета U17, микст-эстафета U19, женская дружина U17 и лично Мира Бурая. Последняя победила в самом престижном виде программы – в одиночке.