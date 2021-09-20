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Современное пятиборье. Белорусы взяли золото на чемпионате мира среди юниоров

20 сентября 2021 16:01
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Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы произвели фурор на юниорском чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Современное пятиборье. Белорусы взяли золото на чемпионате мира среди юниоров-1

Белорусские спортсмены по итогам турнира среди атлетов до 17 и до 19 лет 8 раз подымались на пьедесталы.  

Современное пятиборье. Белорусы взяли золото на чемпионате мира среди юниоров-4

Золота удостоилась женская эстафета U17, микст-эстафета U19, женская дружина U17 и лично Мира Бурая. Последняя победила в самом престижном виде программы – в одиночке.  

Современное пятиборье. Белорусы взяли золото на чемпионате мира среди юниоров-7

Вице-чемпионами планеты стала мужская сборная U19 и смешанная эстафета U17. И, наконец, бронзу взяла женская команда U19 и Анастасия Малашенок – среди лучниц.  

# Спортивные соревнования # Мира Бурая # Анастасия Малашенок # Фотофакт

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