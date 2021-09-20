КХЛ. Минское «Динамо» всухую разгромило челябинский «Трактор»

Фаворита определить было несложно. Достаточно сказать, что российский клуб имел внушительную серию из пяти кряду побед и вместе с уфимским «Салаватом Юлаевым» возглавлял Восточную конференцию. Более того, в родных стенах «Трактор» не проигрывал очень и очень давно.

У «Динамо» тоже были свои козыри, в первую очередь это запредельная самоотдача. Белорусы полностью владели инициативой, а российский клуб выглядел растерянно и не понимал, что ему делать.

В первом периоде в ворота хозяев влетели две шайбы, во втором – еще одна. Ну а в заключительной трети «Динамо» дооформило разгром. Финальный счет – 5:0 в пользу наших парней. Завидная серия «Трактора» прерывается, а наша, будем верить, начинается.