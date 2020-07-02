Александр Богданович: «Люди уже боятся говорить в пользу государства, так нагнетают эту обстановку»

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

Я начал заниматься спортом в 1995 году. Можно сказать, начинали, грубо говоря, с подвалов. А сейчас уже такие стадионы и спортивные объекты, которые мы сейчас видим. Например, как стадион «Динамо», «Минск-Арена». Это суперсовременные спортивные комплексы, в которых можно добиваться и нужно добиваться, показывать результаты.

«Я помню еще моменты, когда не было чем грести»

Я помню еще моменты, когда не было чем грести, когда тренеры бинтом обвязывали весла. Есть с чем сравнить. Вот эти лодки фанерные…

Раньше шли в спорт, чтобы быть здоровыми людьми. Сейчас спорт – как профессия

Есть очень показательные моменты – это медикаментозное сопровождение и поддержка спортсменов на разных уровнях.

Мы раньше шли в спорт, чтобы просто быть здоровыми людьми. Сейчас мы видим, что спорт – это как профессия. Мы можем зарабатывать, можем развиваться как личности.

«Наш вид спорта не обижен ничем»

Я вижу, что у нас сделано всё. Наш вид спорта не обижен ничем. У нас появились два гребных канала. Гребные базы появляются, идут спортсмены, хороший тренерский штаб у нас.

Если честно, зарубежные коллеги удивляются, потому что есть стереотип – все относят нас к России. «Беларусь – а это где?» – «Возле России».

Прошли II Европейские игры, и гребцы приехали. Они, можно сказать, в шоке. «Как вам у нас?» Они говорят: «Перфекто!». Что сказали про II Европейские игры: «Конечно, во всех странах хорошие объекты есть. Но здесь, конечно, порядок и четкость в выполнении всего. Все размеренно, все по плану».

«Спорт, однозначно, формирует гражданскую позицию. Физическая культура – это культура жизни»