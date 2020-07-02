Александр Богданович: «Люди уже боятся говорить в пользу государства, так нагнетают эту обстановку»

Новости Беларуси. Олимпийский чемпион Александр Богданович рассказал, какая поддержка оказывается белорусским спортсменам на государственном уровне.
Новости Беларуси. Олимпийский чемпион Александр Богданович рассказал, какая поддержка оказывается белорусским спортсменам на государственном уровне.
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Я начал заниматься спортом в 1995 году. Можно сказать, начинали, грубо говоря, с подвалов. А сейчас уже такие стадионы и спортивные объекты, которые мы сейчас видим. Например, как стадион «Динамо», «Минск-Арена». Это суперсовременные спортивные комплексы, в которых можно добиваться и нужно добиваться, показывать результаты.
Я помню еще моменты, когда не было чем грести, когда тренеры бинтом обвязывали весла. Есть с чем сравнить. Вот эти лодки фанерные…
Есть очень показательные моменты – это медикаментозное сопровождение и поддержка спортсменов на разных уровнях.
Мы раньше шли в спорт, чтобы просто быть здоровыми людьми. Сейчас мы видим, что спорт – это как профессия. Мы можем зарабатывать, можем развиваться как личности.
Я вижу, что у нас сделано всё. Наш вид спорта не обижен ничем. У нас появились два гребных канала. Гребные базы появляются, идут спортсмены, хороший тренерский штаб у нас.
Если честно, зарубежные коллеги удивляются, потому что есть стереотип – все относят нас к России. «Беларусь – а это где?» – «Возле России».
Прошли II Европейские игры, и гребцы приехали. Они, можно сказать, в шоке. «Как вам у нас?» Они говорят: «Перфекто!». Что сказали про II Европейские игры: «Конечно, во всех странах хорошие объекты есть. Но здесь, конечно, порядок и четкость в выполнении всего. Все размеренно, все по плану».
Спорт, однозначно, формирует гражданскую позицию. Физическая культура – это культура жизни, культура здорового образа жизни. После тренировки ты мыслишь здраво, все эмоции негативные уходят. Формируется мнение. Я думаю, что это всё из семьи.
Это как борьба с информационной составляющей. Как мы говорим: «Как можно оградить своих детей от того, чтобы они не смотрели ненужные каналы, ненужную информацию?» Один специалист говорит: «Как бы мы его не ограждали, если папа с мамой не будут учить его правильно пользоваться интернетом и контролировать его, что он смотрит, мы не убережем нашу молодежь от ненужной информации, которую ей могут впихнуть в голову».
В связи с той обстановкой, которая происходит у нас в стране, что пытается меньшинство так активизироваться, чтобы навязать мнение большинству. И делают так, что люди уже боятся говорить в пользу государства, так нагнетают эту обстановку. Я однозначно пойду и проголосую. Выбор мой, конечно, очевиден. Я в этом государстве вырос. Оно сделало всё для того, чтобы я стал таким, какой я есть.
Я хотел добавить, что все вот эти шествия, которые были вдоль проспекта, «цепочки», дискриминировали себя, когда случилась беда с водой и стояли большие очереди за водой к цистернам, которые подвозились. И ни одного не было акта протеста.