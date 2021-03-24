Александр Барауля: «Нам удалось определить основные направления, по которым наш футбол будет развиваться»

Новости Беларуси. 24 марта в Доме футбола состоялась очередная конференция Федерации футбола Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз подводились итоги 2020 года, а также обсуждалось будущее игры номер один в белорусских реалиях.

Центральной темой мероприятия стал план развития футбола в нашей стране. На этот раз курс развития продуман на целых 8 лет. За это время основной акцент планируется сделать на молодое поколение – детский и юношеский футбол.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Одним из важных вопросов было рассмотрение концепции развития футбола на долгосрочную перспективу, до 2028 года. Должен сказать, что уже на протяжении полугода велась эта работа. Велась эта работа активно, с участием прежде всего специалистов Белорусской федерации футбола, представителей клубов, представителей управления спорта и туризма. Нам удалось определить основные направления, по которым наш футбол, мы надеемся, будет развиваться. Особое внимание было в этой концепции уделено именно развитию детско-юношеского спорта. Базанов о предстоящем матче Беларусь-Эстония: «Эстония – это неудобный соперник»