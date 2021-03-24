Беларусь-Гондурас. Рассказываем про матч в Жодино

Новости Беларуси. Сборная Беларуси стартует в квалификации на мундиале в эту субботу, 27 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Жодино подопечные Михаила Мархеля играют товарищеский поединок против команды Гондураса, который является последней проверкой сил перед официальными матчами.

На стадионе «Торпедо» – корреспондент Екатерина Лихошапко.

Екатерина Лихошапко, корреспондент:

Будний день, статус товарищеского матча и тот факт, что из-за коронавируса трибуны могут быть заполнены не более чем на 30 %, дают скудный антураж. Как отметил 23 марта на пресс-конференции главный тернер сборной Михаил Мархель, через этот спарринг с Гондурасом они рассчитывают лучше подготовиться к играм с Эстонией и Бельгией в рамках квалификации ЧМ-2021, которые состоятся 27 и 30 марта соответственно.