Беларусь-Гондурас. Рассказываем про матч в Жодино
Новости Беларуси. Сборная Беларуси стартует в квалификации на мундиале в эту субботу, 27 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Жодино подопечные Михаила Мархеля играют товарищеский поединок против команды Гондураса, который является последней проверкой сил перед официальными матчами.
На стадионе «Торпедо» – корреспондент Екатерина Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Будний день, статус товарищеского матча и тот факт, что из-за коронавируса трибуны могут быть заполнены не более чем на 30 %, дают скудный антураж. Как отметил 23 марта на пресс-конференции главный тернер сборной Михаил Мархель, через этот спарринг с Гондурасом они рассчитывают лучше подготовиться к играм с Эстонией и Бельгией в рамках квалификации ЧМ-2021, которые состоятся 27 и 30 марта соответственно.
Что касается характеристики сегодняшнего соперника, то сборная Гондураса – это такой крепкий середняк Центральной Америки. Да и в рейтинге ФИФА эта сборная располагается выше нас – 64-е место (у белорусов 88-я строчка). Гости привезли с собой 21 футболиста. Среди них легенда гондурасского футбола Майнор Фигероа. За его плечами восемь сезонов в английской премьер-лиге и 163 игры за сборную.