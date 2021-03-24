Базанов о предстоящем матче Беларусь-Эстония: «Эстония – это неудобный соперник»

Новости Беларуси. 24 марта в Доме футбола состоялась очередная конференция Федерации футбола Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз подводились итоги 2020 года, а также обсуждалось будущее игры номер один в белорусских реалиях.

Одной из самых актуальных тем в эти дни являются предстоящие игры национальной сборной. Непосредственно на конференции подобные вопросы не обсуждались, но актуальность темы не прошла мимо руководителя федерации. У него с президентом Эстонского футбольного союза связана собственная история.