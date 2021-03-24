Базанов о предстоящем матче Беларусь-Эстония: «Эстония – это неудобный соперник»
Новости Беларуси. 24 марта в Доме футбола состоялась очередная конференция Федерации футбола Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В этот раз подводились итоги 2020 года, а также обсуждалось будущее игры номер один в белорусских реалиях.
Одной из самых актуальных тем в эти дни являются предстоящие игры национальной сборной. Непосредственно на конференции подобные вопросы не обсуждались, но актуальность темы не прошла мимо руководителя федерации. У него с президентом Эстонского футбольного союза связана собственная история.
Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:
Вы знаете, я два года всего лишь являюсь председателем федерации. И когда мы встретились, приехали в УЕФА, первым делом, естественно, кто эстонцы русскоговорящие – все, он мне сразу сказал (он с самого начала основания президент, я один председатель): «А вы знаете, не одного тренера еще мы сняли у белорусов». Потому что Эстония – это неудобный соперник. Мы в тот раз выиграли у них на выезде, дома сыграли вничью в прошлом году – это еще ни о чем не говорит, надо настраиваться только на победу.
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В целом на повестку конференции было вынесено 12 вопросов, большинство касалось дел административного характера. Каждый из пунктов был единогласно утвержден.