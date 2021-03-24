Хоккейная экстралига. «Гомель» обыграл «Шахтёр» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф

Но такая борьба, само собой, приводит и к потерям. Так, из обоймы «рысей» выбыли Егор Иванов и Андрей Алексеев. Чуть позже Сергея Стася лишили возможности руководить командой со скамейки за неспортивное поведение. «Шахтер» же в свою очередь лишился Романа Крикуненко, попавшего под качественный силовой.

Страсти на льду разгорелись до такой степени, что потери понес и стан фанатов. Один из поклонников «Гомеля» «словил» шайбу прямиком в голову, но, к огромному счастью, обошлось без серьезных травм и преданный зритель вернулся на трибуны.

Что же до самого поединка, в какой-то момент из-за всех перипетий с травмами и борьбой он просто превратился в игру до гола, где успех был все же на стороне хозяев. Таким образом, гомельчане ведут в серии – 3:1.