Абсолютный рекорд в гиревом спринте. Чем удивил 3 июля многократный рекордсмен Гиннесса?

Новости Беларуси. День Независимости празднуют с размахом. У минской «Чижовка-Арены» не забыли про спортивную составляющую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром на старт вышли любители лыжероллеров. На соревнования с говорящим названием «Радость рассвета» заявку подали более 500 спортсменов. Победители, конечно же, получили призы, а те, кто на пьедестал не взошел, также не остались без памятных подарков.