Абсолютный рекорд в гиревом спринте. Чем удивил 3 июля многократный рекордсмен Гиннесса?
Новости Беларуси. День Независимости празднуют с размахом. У минской «Чижовка-Арены» не забыли про спортивную составляющую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром на старт вышли любители лыжероллеров. На соревнования с говорящим названием «Радость рассвета» заявку подали более 500 спортсменов. Победители, конечно же, получили призы, а те, кто на пьедестал не взошел, также не остались без памятных подарков.
Чуть позже стартовал международный фестиваль по гиревому спорту. Прежде чем к снарядам подошли непосредственно участники, показал класс человек, не нуждающийся в представлении, – Вячеслав Хоронеко.
Вячеслав Хоронеко: для меня День Независимости и День Победы – это святые праздники
3 июля гиревик установил абсолютный рекорд в гиревом спринте для участников старше 50 лет. Ему удалось выжать снаряд весом 28 килограммов лежа одной рукой 60 раз за минуту.
Кроме спортивных, на площадке хватало и других активностей. Для гуляющих был организован концерт, палатки с различными угощениями, интерактивные зоны и многое другое, что определенно придется по вкусу каждому.