«Когда выходишь на ринг, такое чувство, будто сейчас тебя сожрут». Что говорят участники фестиваля единоборств в Минске?

Новости Беларуси. Комфортная погода не оставляет дома минчан и их гостей. Отмечать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Анастасия Кончиц побывала в центре праздника, который организовали во Фрунзенском районе.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

В Минске сегодня нашлось время и спортивным мероприятиям. В Центре единоборств на улице Лещинского организовали спортивный фестиваль.

На ринг 3 июля поднимутся не только опытные спортсмены, но и начинающие – для ребят это прекрасная возможность заявить о себе. Мы, кстати, спросили у них впечатления от таких праздничных выступлений.

Я буду открывать турнир, буду танцевать вай кру. Мама меня завела на секцию тайского бокса. Нравится, не первый раз выступаю, где-то третий-четвертый на таких соревнованиях. Когда выходишь на ринг, такое чувство, как будто сейчас тебя сожрут там. А когда именно начинается бой, все отпускает тебя и все нормально становится.

Немного есть дрожь, захватывает все – вот эта симпатия, то, что на тебя смотрят. Ты гордишься, что занимаешься этим видом спорта.

Мне этот спорт придает веселья. Мне в жизни становится, как бы сказать… Я становлюсь счастливая.

Александр Львов, паралимпиец:

Главное, чтобы им взрослые помогали, давали какой-то материал, чтобы они пример брали с них. Если они будут давать пример, то будет, конечно, такое поколение. Будут будущие чемпионы.

Программа состязаний обширная, акцент сделали на восточные единоборства – например, муай-тай и тайский бокс. Запланированы также показательные выступления, они пройдут как в формате спаррингов, так и в формате сольных номеров. Своеобразный мастер-класс показал победитель первенства Беларуси по муай-тай Тимофей Русецкий.

Сергей Залесский, заместитель председателя молодежного спортивного общественного объединения «Спортивный клуб Патриот»:

С моей точки зрения все виды спорта – это все виды борьбы. Каждый спортсмен, который занимается каким-либо спортом, просто выбирает свой путь достижения победы. Все виды спорта – это борьба, в том числе и с самим собой, и с какими-то трудностями.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Мы растим будущее крепким, чтобы они были выносливыми и стали настоящими защитниками нашей страны, нашей независимости. И даже фестиваль, который проводится в День Независимости, символичен тем, что показывает, что у нас молодое поколение неравнодушно к спорту, физической культуре, всегда готовы стать на защиту нашей независимости.