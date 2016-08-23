9 медалей Беларуси на Олимпиаде в Рио: истории призеров

Новости Беларуси. К ней готовились 4 года, а она промчалась за 17 дней. Олимпиада в Рио завершилась в ночь на 22 августа, и белорусские спортсмены уже возвращаются домой. Все они, несомненно, получили ценный профессиональный, да и жизненный опыт, а отдельные спортсмены еще и медали, доказав всему миру, что они лучшие в своих дисциплинах. В итоговом медальном зачете Беларусь стала 40-ой (из 87-ми). У нас 9 наград – от золота до бронзы. Давайте вспомним, как говорится, имена, явки, пороли! №1. Серебро Дарьи Наумовой Первую медаль белорусы ждали целых 7 дней. Открыла счет наградам 20-летняя штангистка Дарья Наумова. В весовой категории до 75-ти спортсменка подняла 258 кг и выиграла серебряную медаль на первых же в своей жизни Олимпийских играх! И это тем более значимо, что девушка пришла из легкой в тяжелую атлетику всего 5 лет назад. Папа Даши: «Я не ждал награды, я ждал, чтобы она здоровенькая вернулась»

№2. Золото Владислава Гончарова Владу тоже всего 20 лет, и Олимпиада в Рио тоже для него первая, как и медаль в прыжках на батуте у Беларуси за всю историю участия наших атлетов в этом виде спорта. Первая – и сразу золотая! Мама олимпийского чемпиона Гончарова: «В гимнастике сказали, что мы не перспективные. Мы пошли в батут»

№3. Серебро Вадима Стрельцова История этой медали из разряда легенды о Фениксе. В статусе самого перспективного тяжелоатлета страны Вадим участвовал в Олимпиаде-2008 в Пекине. Но приехал туда травмированным и с треском провалился. Карьера стала рушиться на глазах: в 2013-м Стрельцовцу напрямую предложили уйти из большого спорта. А он при поддержке и благодаря личной инициативе тренера Виктора Леонидовича Шершукова реабилитировался – стал чемпионом мира по тяжелой атлетике в 2015 году и серебряным призером в Рио! Кстати, не везет Вадиму на Олимпиады: в Бразилии выступал с больным коленом. «У него была травма, но он сказал, что все равно свое возьмет» – супруга Стрельцова

№4. Бронза Александры Герасимени Александра Герасименя радует нас вторую Олимпиаду подряд! В Лондоне-2012 спортсменка была 2-кратным серебряным призером – в заплывах на 100 и 50 м вольным стилем. В Рио Александре поддалась только 50-метровка, но вес ее неизмерим в металле. Тут дело в результатах соревнований в межолимпийский период. На ЧМ-2015 в Казани Александра провалилась на обеих коронных дистанциях: на «сотке» стала предпоследней в полуфинале, на «полтиннике» даже не вышла из «предвариловки». И многие поспешили списать нашу «золотую рыбку» со счетов… Но не тут-то было! «Спасибо за веру и поддержку!»: Герасименя, которую вы не знали

№5. Бронза Джавида Гамзатова 26-летний Джавид Гамзатов принес бронзовую медаль в греко-римской борьбе для Беларуси, но на радость и Дагестану. 10 лет назад спортсмен переехал в Гомельскую область. Тренировался сначала в Мозыре, потом в Гомеле. А тому, что из Гамзатова вырос призер Олимпийских игр, нужно сказать спасибо его старшему брату, который привел 9-летнего Джавида в секцию борьбы. «Мужик, волевой, очень целеустремленный» – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Алим Селимов о Джавиде Гамзатове

№6. Серебро Марии Мамошук Эта медаль особо ценная для Беларуси – она первая в женской борьбе за всю историю участия страны в Олимпийских играх. И выиграла ее 23-летняя девчонка из маленького поселка Зябровка, что в 18 километрах от Гомеля. Там росла Машенька, а в Гомельском училище олимпийского резерва воспитали уже серьезную спортсменку Марию Мамошук! «Как можно быть довольной вторым местом?» – Мария Мамошук

№7. Серебро Ивана Тихона Медаль Ивана Тихона – больше, чем награда главного старта четырехлетия в копилке Беларуси. Это триумфальное возвращение спортсмена в большой спорт спустя почти 8 лет. Это восстановление серьезно подмоченной репутации. Это личная победа для тех, кто всегда верил в Тихона. Это не передать в двух словах, читайте здесь: «Серебро с золотым отливом: Иван Тихон стал призером Олимпиады в Рио»

№8. Бронза женской байдарки-четверки Маргарита Махнева, Надежда Лепешко, Ольга Худенко и Марина Литвинчук привезли медаль на дистанции 500 метров. Девушки, что называется, грудью стояли за всю белорусскую греблю на байдарках и каноэ в Рио. Из-за странной истории с отстранением от Олимпиады мужской сборной, женская команда выступала в Бразилии и без своей «второй половины», и без тренера, который по той же причине был вынужден остаться в Минске. «Когда играешь с бандитами в карты, руки опускаются» – Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ