Мама олимпийского чемпиона Гончарова: «В гимнастике сказали, что мы не перспективные»

Новости Беларуси. Сюжет посвящён единственному белорусскому чемпиону игр в Рио – батутисту Владиславу Гончарову. Наш корреспондент отправилась на малую родину олимпийца, где его ждут родные и друзья, и узнала много интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им восхищаются начинающие звездочки школы витебского батута.

Себастьян Станкевич и Андрей Буйлов, победители первенства мира в синхронных прыжках на батуте-2015, воспитанники Витебской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1:

Когда он выиграл, была большая радость – не передать эмоций. Будем под него подстраиваться, как он прыгает – так и будем.

На него равняются ребята, которые уже мастера спорта, но пока только мечтают допрыгнуть до олимпийской награды.

Никита Фомченко, мастер спорта Республики Беларусь по прыжкам на батуте, воспитанник Витебской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1:

Когда увидел оценку и понял, что он уже в тройке, я очень сильно радовался, кричал громко. А когда я узнал, что он еще и первый, я вообще не мог – чуть не плакал от счастья.

Им гордятся родные и близкие. Переживала мама, живущая в России. Ждёт с нетерпением возвращения на Родину брат с семьей.

Артём Иванов, брат Владислава Гончарова:

Большие нагрузки физические были, каждый день тренировки, уставал, надоедало. Хотелось бросить.

Виктория Гончарова, мама Владислава Гончарова:

В гимнастике сказали, что мы не перспективные. Мы пошли в батут. Он всегда такой спокойный, уравновешенный, слегка замкнутый. Своими победами никогда не кичился, никогда не выставлял.

Татьяна Петько, классный руководитель Владислава Гончарова:

В 8 классе он мне сказал, что у него мечта – попасть на олимпиаду в Рио. Это был 2011 год. Я так посмотрела с каким-то недоверием, а потом, глядя на Владика, я поняла, что он добьется своего.

Упорство Влада и его тренера – Ольги Власовой, вывело школу витебского батута на новую ступень.

Этого «золота» северный регион страны ждал с 1988 года. Материально и морально Витебщина способствовала тому, чтобы из юных дарований могли вырасти лучшие батутисты страны.

Владимир Терентьев, председатель представительства Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь в Витебской области:

Характером, действительно, упрямостью и подготовленностью, действительно, в принципе, добились того, что Владислав завоевал эту медаль.

Анастасия Бут, СТВ:

В прошлом году будущий «золотой олимпиец» стал «Человеком года Витебщины». А в этом он ещё не успел вернуться домой, как уже получил звание «Почётный гражданин города Витебска».

После победы Вячеслава Гончарова в Рио этот билборд на окраине северной столицы стал самым популярным местом для селфи. Вот он каков – Влад Гончаров. Парень, который в 20 лет стал олимпийским чемпионом. И свое слово в большом спорте он ещё скажет не раз.