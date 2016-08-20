«Ну! Давай, давай! Третья!»: как Владимир Шантарович болел за своих подопечных

Новости Беларуси. По-настоящему боевой характер показали сегодня и наши девушки. На старт в лагуне Родригу-ди-Фрейташ женская байдарка-четверка вышла в 15.47. Вся страна в этот момент прильнула к голубым экранам.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Ребята, все что я ставил, должно получиться!

Должно было, но не получилось. Претендентки на победу, на золото Олимпиады на финиш пришли…

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Ну! Давай, давай! Третья!

Они боролись за золото до последнего рывка. Короткая дистанция в 500 метров не дает права на ошибку. Судьбу сборной решают секунды. Венгрия – 1 минута 14 секунд. Германия – 1 минута 15 секунд. Мы – бронза: полторы секунды позже.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Конечно, сложный заезд. Сложный.

Вопрос – почему? Белорусский квартет – Марина Литвинчук, Надежда Лепешко, Ольга Худенко, Маргарита Махнева – один из самых титулованных в мире. На Чемпионате мира-2015 белорусский экипаж взял золото, а в этом году на первенстве Европы в Москве – серебро. Но допинговый скандал и дисквалификация мужской команды по гребле на байдарках и каноэ сказались на боевом духе, считает тренер национальной сборной.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Давление Международной федерации мы ощущаем с февраля месяца. И вот под этим грузом девочки ходили уже полгода. Когда играешь с бандитами в карты и у них 4 туза, иногда просто руки опускаются. Но я думаю, не на ту страну они налетели.

И, действительно, биться будем. Эта бронза – первая контратака. Наши спортсменки, пусть и против ветра, оказались в первой тройке мирового рейтинга. И то ли еще будет.

На данный момент в копилке Беларуси 8 медалей. Золотая, 4 серебра и три бронзы. Уже вечером комплект наград разыграют в художественной гимнастике. Золото оспорят в личном многоборье. Шансы у Беларуси есть и неплохие. Ночью спать тоже не будем. Легкая атлетика, бег на 800 метров. За стартом Марины Арзамасовой будет следить вся страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.