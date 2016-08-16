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Алим Селимов о бронзовом призере Игр-2016 Джавиде Гамзатове: Мужик, волевой, очень целеустремленный

16 августа 2016 08:10
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Новости Беларуси. Накануне в копилке олимпийской сборной Беларуси появилась уже пятая награда. Бронзу в весовой категории до 85 килограммов завоевал борец греко-римского стиля Джавид Гамзатов. В титульной схватке он победил болгарина Николая Байрякова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Медаль Джавида Гамзатова, естественно, не осталась незамеченной в борцовском мире. Вот так прокомментировал успех напарника по команде двукратный чемпион мира по борьбе Алим Селимов.

Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе:
Очень нужная медаль, потому что четыре года назад пять человек боролись за медали. Но, к сожалению, ни один не встал на пьедестал. И, вы знаете, после такой провальной Олимпиады нам была необходима медаль, просто как воздух. И слава богу, что получилось это сделать. Я с ним шел очень много, видел, как он к этому шел. Мужик, волевой, очень целеустремленный. И, конечно же, хороший друг и товарищ.

# Алим Селимов # Джавид Гамзатов # Олимпиада 2016

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