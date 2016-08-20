Белорусский борец-вольник Ибрагим Саидов выиграл бронзу Олимпиады в супертяжелом весе

Новости Беларуси. Дагестанец Ибрагим Саидов под флагом Беларуси выиграл бронзовую медаль вольной борьбы в супертяжелом весе. В поединке за третье место он поборол на ковре армянина с грузинской фамилией Левана Берианидзе.

Золото выиграл Таха Акгюль из Турции, серебро – Комейл Гасеми.

Ибрагим Саидов (в интервью НОК Беларуси):

Медаль я посвящаю своей второй родине – Беларуси. Спасибо нашему тренеру Александру Ласице, он нас очень хорошо подготовил. Честно сказать, хотелось золото, но не смог показать то, на что способен.