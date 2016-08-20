Белорусский борец-вольник Ибрагим Саидов выиграл бронзу Олимпиады в супертяжелом весе
Новости Беларуси. Дагестанец Ибрагим Саидов под флагом Беларуси выиграл бронзовую медаль вольной борьбы в супертяжелом весе. В поединке за третье место он поборол на ковре армянина с грузинской фамилией Левана Берианидзе.
Золото выиграл Таха Акгюль из Турции, серебро – Комейл Гасеми.
Ибрагим Саидов (в интервью НОК Беларуси):
Медаль я посвящаю своей второй родине – Беларуси. Спасибо нашему тренеру Александру Ласице, он нас очень хорошо подготовил. Честно сказать, хотелось золото, но не смог показать то, на что способен.
Выступая в весовой категории до 125 кг Саидов, в предварительном раунде одержал победу 1/8 финала над спортсменом из Казахстана Даулетом Шабанбайем (7:0), но в 1/4 финала уступил схватку турку Таха Акгюлю (11:0), который вывел Ибрагима в утешительный раунд. Выиграв там схватку у монгольского спортсмена Чулуунбата Жаргалсайхана (1:4), Ибрагим Саидов смог продолжить борьбу за бронзовую награду.
Это 9-ая медаль Беларуси в Рио и 2-ая в вольной борьбе:
1 золотая (Владислав Гончаров, прыжки на батуте),
4 серебряные (Иван Тихон, легкая атлетика; Мария Мамошук, вольная борьба женская; Дарья Наумова и Вадим Стрельцов, тяжелая атлетика),
4 бронзовые (Ибрагим Саидов, борьба вольная; Маргарита Махнева, Надежда Лепешко, Ольга Худенко, Марина Литвинчук, гребля на байдарках и каноэ; Александра Герасименя, плавание и Джавид Гамзатов, борьба греко-римская).
Фото. Reuters