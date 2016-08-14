Как болели за медалистов в Беларуси и куда они направят средства по программе «Олимпийский выбор»

Новости Беларуси. Восьмая олимпийская ночь выдалась для Беларуси богатой на награды. В копилке нашей сборной появилось первое золото, еще одно серебро и бронза. Награду высшей пробы по прыжкам на батуте завоевал наш Александр Гончаров.

Немало эмоций пережили и любители тяжелой атлетики. В категории до 94 килограммов второе место занял Вадим Стрельцов. И вопреки всем прогнозам на олимпийский пьедестал вернулась Александра Герасименя. В упорной борьбе на дистанции 50 метров она приплыла к бронзе.

С завоеванием наград членов национальной команды поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства пожелал спортсменам крепкого здоровья, счастья и новых ярких побед во славу белорусского спорта.

Золото! Серебро! Бронза! Этой ночью Беларусь просто не могла уснуть. Распечатанный накануне Дарьей Наумовой портфель белорусских наград за день соревнований потяжелел еще на три медали, первая из которых – высшей пробы.

61,745 тысячных балла. Результат, после которого Владислав Гончаров поднялся на первую ступень пьедестала и записал свое имя в историю Олимпийских игр.

Владислав Гончаров, олимпийский чемпион XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Ехал сюда, если честно говорить, за серебром или бронзой. Но так хорошо получилось, что, можно сказать, китайские спортсмены дрогнули. Я долго к этому шел и упустить шанс было бы очень обидно.

Особенно сильно за молодого атлета болели в родной для него Витебской области и не менее родной школе олимпийского резерва. Туда, кстати, новоиспеченный чемпион направит средства в рамках программы «Олимпийский выбор».

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:

Выбежала на лужайку возле дома и закричала: «Золото!» По-моему, услышал весь наш поселок, где мы проживаем. То, что мы стояли впереди между двумя китайцами, и, конечно, получили золото, дорогого стоит.

Уже став примером для совсем юного поколения гимнастов, Владислав Гончаров сам старше дисциплины, в которой выступает, на четыре года. Впервые прыжки на батуте были включены в программу на Играх в Сиднее в 2000 году.

Но не успели болельщики перевести дух, как снова Беларусь в тройке.

Часы спустя белорусский флаг снова реет над спортивной ареной в Рио благодаря усилиям Вадима Стрельцова. Штангист по сумме двух подходов взял почти 400 килограммов.

Возьмет не возьмет? Переживая каждый удачный и не очень подход супруга, жена Стрельцова не сомкнула ночью глаз, чтобы быть, хоть и на расстоянии, со своим мужем в столь важный момент. Ведь даже травмы не остановили спортсмена от поездки в Рио.

Ирина Стрельцова, супруга Вадима Стрельцова:

У него была травма колена, болело сильно. Ему столько пришлось пережить, не мог на ногу встать, но он сказал, что все равно свое возьмет. Мы его ждем, будем встречать, поедем в аэропорт. Мы уже соскучились.

Далеко не так, как хотелось бы стартовали эти Игры для белорусской сборной по плаванию. И скептики поспешили объявить, что, мол, в этот раз выйти из воды с наградами нашим пловчихам не судьба. Однако фирменная улыбка нашей красавицы Александры Герасимени и коронная дистанция на 50 метров вольным стилем подарили нам бронзу, а родной спортивной школе спортсменки – 7,5 тысяч белорусских рублей на развитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два дня подряд с медалями. Похоже, что в традиционный для Бразилии зеленый добавилось немного и белорусского красного цвета. Сборная набрала отличный ход и поднялась в топ-25 команд в общем зачете. В свою очередь мы, болельщики, верим, что наша дружина подарит нам еще не одну бессонную олимпийскую триумфальную ночь. Болеем всем сердцем и говорим вам: «Молодцы!»