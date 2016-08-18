23-летняя белоруска Мария Мамошук выиграла серебро Олимпиады в вольной борьбе (вес до 63 кг)
Новости Беларуси. Мария Мамошук в финале соревнований по вольной борьбе (весовая категория до 63 кг) уступила японке Рисако Каваи – 0:6, став серебряным призером Олимпиады в Рио.
Это первая олимпийская медаль Беларуси в женской борьбе за всю историю!
Чем не замечательный подарок для всей страны и для Маши в частности, которой 31 августа исполнится 24 года!
А еще, конечно, для родителей, для родного поселка Зябровка, что в 18 километрах от Гомеля, где росла девочка Маша, и для Гомельского училища олимпийского резерва, где воспитали уже спортсменку Марию Мамошук!
О том, что борьба – это женский вид спорта, Мария рассказала в программе «Неделя спорта» на СТВ.
В Рио Мария считалась теневым фаворитом.
2016 год для нее складывался очень удачно: в 5-ти турнирах этого года она ни разу не проиграла. В том числе победила и на чемпионате Европы-2016 в Риге. Видимо поэтому, выиграв серебро, девушка не смогла скрыть разочарования.
Мария Мамошук, серебряный призер Олимпиады в Рио (Беларусь):
Как можно быть довольной вторым местом?.. Радуются обычно золоту или бронзе – когда выигрываешь последнюю схватку. А серебро – ни туда, ни сюда.
В копилке Беларуси на данный момент 6 медалей:
1 золотая (Владислав Гончаров, прыжки на батуте), 3 серебряные (Мария Мамошук, борьба женская, Дарья Наумова и Вадим Стрельцов, тяжелая атлетика), 2 бронзовые (Александра Герасименя, плавание и Джавид Гамзатов, борьба греко-римская).
Фото. Reuters