Прямой эфир

23-летняя белоруска Мария Мамошук выиграла серебро Олимпиады в вольной борьбе (вес до 63 кг)

18 августа 2016 21:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мария Мамошук в финале соревнований по вольной борьбе (весовая категория до 63 кг) уступила японке Рисако Каваи – 0:6, став серебряным призером Олимпиады в Рио.

Это первая олимпийская медаль Беларуси в женской борьбе за всю историю!

23-летняя белоруска Мария Мамошук выиграла серебро Олимпиады в вольной борьбе (вес до 63 кг)-1

Чем не замечательный подарок для всей страны и для Маши в частности, которой 31 августа исполнится 24 года!

А еще, конечно, для родителей, для родного поселка Зябровка, что в 18 километрах от Гомеля, где росла девочка Маша, и для Гомельского училища олимпийского резерва, где воспитали уже спортсменку Марию Мамошук! 

О том, что борьба – это женский вид спорта, Мария рассказала в программе «Неделя спорта» на СТВ.

23-летняя белоруска Мария Мамошук выиграла серебро Олимпиады в вольной борьбе (вес до 63 кг)-4

В Рио Мария считалась теневым фаворитом.

2016 год для нее складывался очень удачно: в 5-ти турнирах этого года она ни разу не проиграла. В том числе победила и на чемпионате Европы-2016 в Риге. Видимо поэтому, выиграв серебро, девушка не смогла скрыть разочарования. 

Мария Мамошук, серебряный призер Олимпиады в Рио (Беларусь):
Как можно быть довольной вторым местом?.. Радуются обычно золоту или бронзе – когда выигрываешь последнюю схватку. А серебро – ни туда, ни сюда.

23-летняя белоруска Мария Мамошук выиграла серебро Олимпиады в вольной борьбе (вес до 63 кг)-7

В копилке Беларуси на данный момент 6 медалей:

1 золотая (Владислав Гончаров, прыжки на батуте), 3 серебряные (Мария Мамошук, борьба женская, Дарья Наумова и Вадим Стрельцов, тяжелая атлетика), 2 бронзовые (Александра Герасименя, плавание и Джавид Гамзатов, борьба греко-римская).

Фото. Reuters

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Мария Мамошук

Другие новости рубрики

Все новости
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы БАТЭ проиграл «Астане» 2:0
18 августа 2016 17:47

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы БАТЭ проиграл «Астане» 2:0

Национальное антидопинговое агентство Беларуси временно отстранило от соревнований таэквондиста Армана-Маршалла Силлу
18 августа 2016 17:45

Национальное антидопинговое агентство Беларуси временно отстранило от соревнований таэквондиста Армана-Маршалла Силлу

Мужская сборная Беларуси по баскетболу готовится к квалификации чемпионата Европы
18 августа 2016 17:43

Мужская сборная Беларуси по баскетболу готовится к квалификации чемпионата Европы