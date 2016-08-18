23-летняя белоруска Мария Мамошук выиграла серебро Олимпиады в вольной борьбе (вес до 63 кг)

Это первая олимпийская медаль Беларуси в женской борьбе за всю историю!

Новости Беларуси. Мария Мамошук в финале соревнований по вольной борьбе (весовая категория до 63 кг) уступила японке Рисако Каваи – 0:6, став серебряным призером Олимпиады в Рио.

Чем не замечательный подарок для всей страны и для Маши в частности, которой 31 августа исполнится 24 года!

А еще, конечно, для родителей, для родного поселка Зябровка, что в 18 километрах от Гомеля, где росла девочка Маша, и для Гомельского училища олимпийского резерва, где воспитали уже спортсменку Марию Мамошук!