«Это стало хорошим стимулом для населения». Как открыли лыжный сезон студенты БГУФК?

Новости Беларуси. В Минске новый лыжный сезон открыли студенты Белорусского государственного университета физической культуры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый заместитель министра спорта и туризма Александр Дорохович и ректор БГУФК Сергей Репкин вместе со студентами приняли участие в лыжном забеге.

Более 500 студентов и тренеров стартовали на лыжероллерной трассе в Веснянке. Маршрут – полтора километра. Традиционно в декабре в спортивной альма-матер стартует двухнедельный лыжный сбор для первокурсников. Сегодня, 20 декабря, он проходит в рамках подготовки к четвертому этапу Кубка Содружества по биатлону, который состоится в Раубичах с 17 по 30 января 2023 года.

Сергей Репкин, ректор БГУФК:

Прежде всего, традиционно кафедра лыжного спорта участвует в волонтерском движении. Они будут задействованы в качестве судей. Административный персонал будет организовывать и обслуживать данные соревнования. И, конечно же, мы посещаем многие спортивные соревнования, проходящие в Республике Беларусь. И здесь, конечно, я, многие сотрудники, студенты, мы придем поболеть за наших чемпионов.

Александр Дорохович, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Сегодня начинается традиционный лыжный сбор у студентов первого курса университета физкультуры. И вот мы решили таким интересным образом провести этот день, чтобы это стало хорошим стимулом для населения. Чтобы и люди постарше, и помладше, семьи выходили. У нас замечательная в этом году зима, ее нужно провести с пользой. Во всех уголках нашей любимой Родины уже достаточно лыжных трасс, поэтому приглашаю, призываю: становитесь на лыжи, любите спорт, любите физкультуру, занимайтесь, мы очень ждем. Приходите!