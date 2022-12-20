Прямой эфир

Хоккей. Солигорский «Шахтёр» продолжает набирать очки в чемпионате Беларуси

20 декабря 2022 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. После непродолжительной паузы возобновился чемпионат Беларуси по хоккею. Лидер первенства солигорский «Шахтер» продолжил набирать очки уже в 11-й встрече кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Солигорский «Шахтёр» продолжает набирать очки в чемпионате Беларуси-1

На сей раз от «горняков» пострадал жлобинский «Металлург». Хозяева забросили по шайбе в первом и втором периодах. Отличились Медведев и Шалагин. И только за минуту до финальной сирены обладатель золота сумел сократить разницу. Гол записал на свой счет Угольников. Набранные два очка позволили «Шахтеру» укрепить позиции на первом месте в таблице. Также накануне виктории отпраздновали «Юность» и «Химик».

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей Беларуси # Михаил Шалагин # Игорь Угольников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волейбольная «Минчанка-2» впервые вошла в тройку призёров на Кубке Беларуси
19 декабря 2022 21:36

Волейбольная «Минчанка-2» впервые вошла в тройку призёров на Кубке Беларуси

Минское «Динамо» уступило ЦСКА в КХЛ
19 декабря 2022 21:29

Минское «Динамо» уступило ЦСКА в КХЛ

Мужская сборная Беларуси по гандболу победила команду Бахрейна в первом товарищеском матче
19 декабря 2022 21:28

Мужская сборная Беларуси по гандболу победила команду Бахрейна в первом товарищеском матче