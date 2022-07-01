Прямой эфир

ЧБ по теннису в самом разгаре. Кто вышел в финал и зачем здесь организовали школу для судей?

01 июля 2022 20:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Летний чемпионат Беларуси по теннису, который проходит на столичных кортах городского центра олимпийской подготовки, движется к своей кульминации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На стартовых этапах в соревнованиях принимали участие спортсмены из Беларуси и России.

ЧБ по теннису в самом разгаре. Кто вышел в финал и зачем здесь организовали школу для судей?-1

До полуфинальных и финальных раундов добрались только белорусы. Гости из России завершили свои выступления еще на стадии квалификации. Победители чемпионата Беларуси в одиночных разрядах и миксте станут известны 3 июля, а 2 июля определятся лучшие в парных разрядах.

ЧБ по теннису в самом разгаре. Кто вышел в финал и зачем здесь организовали школу для судей?-4

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:
Было много борьбы. Было много трехсетовых матчей, достаточно высокая конкуренция. Подрастают юниоры, которые оказывают уже борьбу более опытным игрокам.

Зачем в разгар чемпионата проводить семенары для судей? Рассказала генсекретарь Белорусской федерации тенниса. Подробности здесь.

# Теннис # Андрей Ахрамейко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Она нам даёт очень много возможностей». В Мяделе открыли многофункциональную спортивную площадку
01 июля 2022 19:49

«Она нам даёт очень много возможностей». В Мяделе открыли многофункциональную спортивную площадку

«Уровень мотивации повышается точно». Как прошёл ещё один соревновательный день по пулевой стрельбе?
01 июля 2022 18:24

«Уровень мотивации повышается точно». Как прошёл ещё один соревновательный день по пулевой стрельбе?

Прошел 3 день соревнований Открытого Кубка Беларуси по плаванию. Какие награды получили наши спортсмены?
01 июля 2022 18:21

Прошел 3 день соревнований Открытого Кубка Беларуси по плаванию. Какие награды получили наши спортсмены?