ЧБ по теннису в самом разгаре. Кто вышел в финал и зачем здесь организовали школу для судей?
Новости Беларуси. Летний чемпионат Беларуси по теннису, который проходит на столичных кортах городского центра олимпийской подготовки, движется к своей кульминации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На стартовых этапах в соревнованиях принимали участие спортсмены из Беларуси и России.
До полуфинальных и финальных раундов добрались только белорусы. Гости из России завершили свои выступления еще на стадии квалификации. Победители чемпионата Беларуси в одиночных разрядах и миксте станут известны 3 июля, а 2 июля определятся лучшие в парных разрядах.
Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:
Было много борьбы. Было много трехсетовых матчей, достаточно высокая конкуренция. Подрастают юниоры, которые оказывают уже борьбу более опытным игрокам.
Зачем в разгар чемпионата проводить семенары для судей? Рассказала генсекретарь Белорусской федерации тенниса. Подробности здесь.