ЧБ по теннису в самом разгаре. Кто вышел в финал и зачем здесь организовали школу для судей?

Новости Беларуси. Летний чемпионат Беларуси по теннису, который проходит на столичных кортах городского центра олимпийской подготовки, движется к своей кульминации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На стартовых этапах в соревнованиях принимали участие спортсмены из Беларуси и России.