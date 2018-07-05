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5 июля Саснович в одиночном разряде Уимблдона встретится с 73-й ракеткой мира Таунсенд

05 июля 2018 08:22
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Новости Беларуси. Александра Саснович остается единственной представительницей Беларуси в одиночном разряде теннисного Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

4 июля ракетки пришлось зачехлить Виктории Азаренко и Вере Лапко. Азаренко проиграла чешке Каролине Плишковой 3:6, 3:6. А Лапко не устояла в поединке с 13-й сеяной немкой Юлией Гёргес 1:2 по сетам.

5 июля Саснович в одиночном разряде Уимблдона встретится с 73-й ракеткой мира Таунсенд-1


Александра Саснович на Уимблдоне. Источник фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich

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Александра Саснович тем временем завершила выступление в парном разряде, где ее партнершей была китаянка Дуань. 5 июля в одиночном разряде она встретится с американкой Тейлор Таунсенд (73 место в мировом рейтинге).

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# Теннис # Александра Саснович # Вера Лапко # Виктория Азаренко # Фотофакт

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