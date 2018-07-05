5 июля Саснович в одиночном разряде Уимблдона встретится с 73-й ракеткой мира Таунсенд

4 июля ракетки пришлось зачехлить Виктории Азаренко и Вере Лапко. Азаренко проиграла чешке Каролине Плишковой 3:6, 3:6. А Лапко не устояла в поединке с 13-й сеяной немкой Юлией Гёргес 1:2 по сетам.

Саснович о победе над Квитовой: «Я очень довольна этим результатом»

Александра Саснович тем временем завершила выступление в парном разряде, где ее партнершей была китаянка Дуань. 5 июля в одиночном разряде она встретится с американкой Тейлор Таунсенд (73 место в мировом рейтинге).

Александра Саснович: «Обычная девчонка, как и все, только занимаюсь теннисом»