Президент Беларуси поздравил Александру Саснович с сенсационной победой в первом круге Уимблдона

Новости Беларуси. Спортивный подарок ко Дню Независимости: 3 июля сразу три наши теннисистки сумели пробиться во второй раунд Уимблдонского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Спортивный подарок ко Дню Независимости: 3 июля сразу три наши теннисистки сумели пробиться во второй раунд Уимблдонского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победу праздновали Вера Лапко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. Последняя, находясь на 50-ой строчке в рейтинге WTA, сенсационно обыграла чешскую теннисистку Петру Квитову, входящую в восьмерку сильнейших ракеток мира.
Александра Саснович: «Играть против нее – это невероятный опыт»
С уверенной победой спортсменку поздравил Президент Беларуси.