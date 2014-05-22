4:3.Чехия - США 22 мая в 1/4 Чемпионата мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Чехия - США» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Всем привет! Сегодня на Чемпионате мира по хоккею один за другим будут сыграны все четвертьфиналы. Начнём мы с матча «Чехия - США».

Обладатели 3-го места в группе А чехи и финишировавшие вторыми в группе В американцы скрестят клюшки уже через 5 минут.

Этот матч примет Чижовка-Арена.

Немного американских фанов на трибунах. Пока камере удалось выхватить только пару колоритных бородачей с флагом США.

Игра началась! Чехи уже на первых секундах создали опасность у ворот янки.

Удар чехов на первых секундах остаётся для них единственным. Здорово придавили соперников звёздно-полосатые.

Вот неплохая атака у чешской дружины получилась. Ягр бросал из выгодной позиции.

Клепиш лупит из зоны правого вбрасывания, но кипер США Томас надёжен. После удара возникла небольшая потасовка.

Первое большинство у североамериканцев. Владимир Соботка удалён за толчок соперника.

Крэйг Смит бросил - шайба летит прямо по центру.

Сборная США открывает счёт!

Нельсон подправил шайбу после дальнего выстрела Мюллера, и та оказалась в сетке.

Божественный дриблинг в исполнении Гудро, но прорваться на ударную позицию ему не удалось.

А вот и ответ чехов!!! 1-1!!! Томаш Ролинек отличился!

Вратарь США Томас справился с первым ударом, но вот добивание Ролинека предотвратить не смог.

Хотя добивание Томаша было довольно корявым. Самой красивой шайбой на турнире этот гол явно не назовёшь.

Джастин Абделькадер удалён у звёздно-полосатых.

Это, между прочим, их главная звезда на текущем Чемпионате.

Нельсон и Джонсон вдовём вышли на одного чешского вратаря в контратаке, но запороли сверхперспективный момент.

Белорусы на трибунах в большинстве своём симпатизируют чешской дружине.

Чехи опасно выходили 3 в 2, но на подступах к своим воротам янки их остановили.

Небольшой перевес в матче всё же на стороне Штатов, но в целом текущий счёт на табло справедлив.

Вот и сирена! 1-1 после первого периода.

А до старта второго четвертьфинального матча на «Минск-Арене» между Россией и Францией остаётся чуть более 20 минут.

Сборные США и Чехии уже на льду, и готовы продолжить борьбу во втором периоде.

Чехи активно начали вторую треть этой встречи.

Мартин Затович стрелял с пятачка в упор, но Томас справился с угрозой.

Смита накрывали три чешских защитника, но тот всё равно опасно бросил и здорово размял Салака.

10-минутный дисциплинарный штраф заработал Нельсон за свой длинный язык.

По количеству бросков во втором периоде чехи явно впереди.

В Чижовке чехи по-прежнему давят звёздно-полосатых, но счёт не меняется.

Травмировался Владимир Соботка, похоже, не сможет продолжить игру.

Чехи таки выходят вперёд! Хертль добил шайбу в сетку после пожара на пятачке американцев! 2-1!

3-1!!! Чехи забивают, но момент спорный, судьи отправились смотреть видеоповтор.

После броска Червенки Томас вроде как прижал шайбу ко льду, но уже за линией ворот.

Не спешит судья с окончательным вердиктом.

Кстати, звезде сборной США Абделькадеру выписали удаление до конца матча за грубость против Соботки.

И всё же третья чешская шайба не засчитана. На мой личный взгляд - несправедливо.

В Чижовке счёт прежний 2-1 в пользу славян.

Но европейцы продолжают играть в большинстве, поскольку Абделькадеру дали 5+20 штрафа.

Чехи всё же затолкали третью шайбу в американскую сетку, на этот раз всё чисто и красиво! 3-1!

Автор шайбы - Червенка! Тот самый, чьё взятие ворот парой минут ранее судьи не признали легитимным.

Яромир Ягр отдохнет пару минут в боксах за задержку соперника клюшкой.

Неплохую контратаку проводят чехи в меньшинстве, всё чудом обошлось для звёздно-полосатых.

И славянской дружине это удаётся! 4-1! просто провальный второй период для американцев.

Автор четвёртой чешской шайбы - Онджей Немец.

Проснулись американцы под конец периода, плотно обложили ворота соперников.

А вот и третий период подоспел! Сумеют ли американцы воспрять духом после нокаута в предыдущей трети матча?

Салаку здорово закрывали обзор, но тот щитком отразил мощный бросок Гудро.

Пас из-за ворот - удар с пятачка - крутой сэйв Томаса. Примерно так схематично можно описать последнюю чешскую атаку.

Упали обороты чешского мотора в третьем периоде, но американцы этим воспользоваться не спешат. Опасных атак в их исполнении не видно.

Заморски удалён за подножку, Гудро - за задержку соперника клюшкой. обоюдное удаление. На льду «Чижовка-Арены» стало чуть просторнее.

Червенка выбегал один на один с Томасом - тот надёжен.

Томаш Хертль в боксах, очередной шанс для США переломить ход игры.

Возник пожар у ворот Салака из-за опасного рикошета. Чехи его благополучно потушили.

Американцы здорово прибавили под конец игры, но Салак поймал кураж и тащит всё.

Время неумольно уходит, но американцы не опускают руки. 5 минут до конца игры.

Якуб Клепиш размахался клюшкой так, что зацепил игрока сборной США. Удаление за подножку.

Последний шанс для янки. Снимают они вратаря.

Уже дважды чехи били мимо осиротевших американских ворот.

Звёздно-полосатые взяли тайм-аут. Но, есть ощущение, что он им уже не поможет.

Отыграли американцы одну шайбу! Тайлер Джонс забивает! 2:4. Призрачная надежда всё ещё маячит для звёздно-полосатых.

3:4!!!! ФАНТАСТИКА!!!! И СНОВА ТАЙЛЕР ДЖОНСОН!!!

А вот теперь начинается самое интересное! впереди ещё 55 секунд игры! если американцы сравняют счёт, это будет нечто!

Всё-таки чехи выстояли на последних секундах! Ох, как же непросто им было! 4:3 - фантастический матч с крутым сюжетом!

Итак, первый полуфиналист - сборная Чехии. Скоро узнаем и второго. Хотя, по сути, знаем уже и сейчас. Россия ведет 2:0 в матче с французами.