Шейх из Катара посетит матч Беларусь-Швеция в «Минск-Арене»

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете принимали 22 мая делегацию из Катара. Визит в белорусскую столицу приурочен к проведению главного хоккейного старта. В 2020 году в этой стране Персидского залива пройдет первенство такого же уровня — Чемпионат мира по футболу. Поэтому встреча эта интересна и выгодна обеим сторонам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам спорта, физической культуры и развитию туризма:

Катар, ОАЭ прислали масштабные делегации, чтобы ознакомиться с ходом проведения Чемпионата мира по хоккею.

Сауд бен Абдулрахман аль-Тани, генеральный секретарь Катарского олимпийского комитета, глава делегации:

Я всегда говорил, что хорошая и умная страна — та, которая особое внимание уделяет спорту. Именно так в Беларуси. И я готов это повторить еще раз. Чтобы понять это, нужно побывать здесь лично, увидеть своими глазами.

Официальным визитом встреча не ограничилась. Делегация из Катара уже посетила музей Национального олимпийского комитета, где собраны спортивная атрибутика белорусских чемпионов, форма, медали. В планах посмотреть стрелковый комплекс и Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта в Ратомке. 22 мая шейх аль-Тани посетит матч Беларусь-Швеция в «Минск-Арене».