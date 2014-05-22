Азбука хоккея. Буква «Ш». Шайба

На заре развития хоккея какой она только не была! И деревянной, и даже квадратной. Сегодня шайбы для хоккея изготовляют из вулканизированной резины. В каучук добавляют секретные ингредиенты, благодаря которым кусок резины превращается в материал для шайбы.

Горячую массу режут на одинаковые заготовки, по 180 граммов каждая, и отправляют на пресс. Благодаря колоссальному давлению из каучуковой массы удаляется весь воздух. Ведь малейший пузырек внутри может привести к тому, что она лопнет!

Готовая шайба имеет 2 гладкие стороны, чтобы она легче скользила по льду. А ребро шершавое, чтобы лучше цеплялась за крюк.

Перед игрой шайбу замораживают, чтоб она не пружинила при ударе.

Кстати, если шайба улетела за пределы площадки и попала к зрителю, то он оставляет ее себе в качестве сувенира (в других видах спорта снаряд возвращают).

Поэтому нередко в хоккее показывают кадры, когда у человека из носа идет кровь, а он довольный держит шайбу. Именно из-за сильных ударов шайбы в лицо хоккеистов обязали находиться на льду с каппами во рту и ввели обязательное защитное стекло на шлеме, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.