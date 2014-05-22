Чемпионат мира по хоккею в Минске. Сборная Беларуси в четвертьфинале сыграет со Швецией

Новости Беларуси. 20 мая завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в Минске. В заключительных матчах раунда Беларусь проиграла России (1:2) и заняла третье место в группе «В». На «Чижовка-Арене» чехи оказались сильнее французов (5:4). Причем сборная Франции вела по ходу поединка 3:0.

Таким образом, определились как команды, покинувшие элитный дивизион, так и дружины, которые продолжат борьбу за золотые медали первенства.

Так, в дивизион B вылетели команды Казахстана и Италии. В плей-офф чемпионата мира-2014 пробились сборные Финляндии, Беларуси, США, России, Чехии, Франции, Швеции и Канады. Соответственно, определились и пары четвертьфиналистов.

22 мая на «Чижовка-Арене» и «Минск-Арене» в борьбе за путевку в полуфинал Россия встретится с Францией, Канада – с Финляндией, Чехия – с США, а Беларусь – со Швецией.

Поединки начнутся в 16.00 и 20.00 («Чижовка-Арена»), а также в 17.00 и 21.00 («Минск-Арена»).

Победители пар встретятся в полуфинальных матчах 24 мая. Поединки данной стадии пройдут на «Минск-Арене» и начнутся в 14.45 и 18.45.