Прямой эфир

Волейбол. «Минчанка» проиграла «Тулице» в матче российской Суперлиги

20 января 2023 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Волейболистки «Минчанки» провели очередной поединок в российской Суперлиге. На своей площадке наша команда встречалась с «Тулицей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Минчанка» проиграла «Тулице» в матче российской Суперлиги-1

Обе дружины располагаются в турнирной таблице на соседних позициях, и поэтому противостояние этих команд на данном этапе носит принципиальный характер. К сожалению, подопечным Сергея Юркина удалось взять лишь одну партию. «Минчанка» уступила «Тулице» со счетом 1:3. Следующий поединок наша команда проведет 29 января на выезде против «Протона» из Саратова.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Волейбол # Сергей Юркин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сражаться за каждый гейм». Азаренко пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии
20 января 2023 15:01

«Сражаться за каждый гейм». Азаренко пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии

«Витебск» победил «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею
20 января 2023 15:01

«Витебск» победил «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею

Баскетбол. «Самара» обыграла «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
20 января 2023 15:00

Баскетбол. «Самара» обыграла «Минск» в матче Единой лиги ВТБ