Волейбол. «Минчанка» проиграла «Тулице» в матче российской Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» провели очередной поединок в российской Суперлиге. На своей площадке наша команда встречалась с «Тулицей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе дружины располагаются в турнирной таблице на соседних позициях, и поэтому противостояние этих команд на данном этапе носит принципиальный характер. К сожалению, подопечным Сергея Юркина удалось взять лишь одну партию. «Минчанка» уступила «Тулице» со счетом 1:3. Следующий поединок наша команда проведет 29 января на выезде против «Протона» из Саратова.