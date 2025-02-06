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В Ньоне прошла жеребьёвка отборочного турнира молодёжного ЧЕ-2027 – кто в группе с белорусами?

06 февраля 2025 11:57
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В швейцарском Ньоне сегодня прошла жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2027 года, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Сборная Беларуси в своей группе встретится со сверстниками из Дании, Бельгии, Австрии и Уэльса. Путевку на Евро получат победители групп. Пробиться в основной раунд будет шанс и у лучших команд, занявших вторые места. Матчи квалификации пройдут с марта по октябрь 2026 года. Белорусы стартуют в отборе с новым главным тренером – в январе нашу сборную возглавил Виталий Павлов, сменивший Сергея Яромко. Финальный раунд Евро пройдет в двух странах: Сербии и Албании.

# Футбол

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