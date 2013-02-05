3 новых спортивных объекта построят в 2013 году в Столбцах, Червене и Воложине

Новости Беларуси. Три новых спортивных объекта появятся в этом году в Минской области. Физкультурно-оздоровительные комплексы построят в Столбцах, Червене и Воложине. В каждом будет 25-метровый бассейн, спортивная площадка с трибунами, тренажерный зал, восстановительный центр, кафе.

Также планируется ввести в эксплуатацию бассейн в Березино. Будет завершено и строительство футбольного стадиона в Борисове.

Всего на финансирование физической культуры и спорта из средств областного бюджета выделят более 180 миллиардов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.