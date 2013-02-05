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Сборная Беларуси по хоккею обыграла французов в товарищеском матче со счетом 4:0

05 февраля 2013 06:58
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Новости Беларуси. Большой хоккей в Минске. Накануне на льду «Минск-Арены» сборная Беларуси по хоккею уверено обыграла команду Франции в товарищеском матче со счётом 4:0.

На матче присутствовал Президент Александр Лукашенко. Всего же на трибунах было 14 тысяч болельщиков. Зрители горячо поддерживали спортсменов.

Для обеих дружин эта игра была генеральной репетицией перед заключительным этапом отбора на сочинскую Олимпиаду. Для наших хоккеистов это было ещё и реваншем за последний чемпионат мира, где они уступили французам со счетом 1:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хоккей Беларуси

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