Хоккеист сборной Франции о «Минск-Арене»: Надеемся, что однажды и у нас построят что-то подобное

Новости Беларуси. Сборная Франции по хоккею прилетела в белорусскую столицу накануне и утром 4 февраля провела тренировку на льду «Минск-Арены».

Венсан и Жульен в Беларуси не в первый раз. На проспекте Независимости французские хоккеисты бывали два года назад. В Минск заезжали после Кубка Полесья. Говорят, столицу запомнили. Тем более, что, по словам хоккейных форвардов, здесь как в Париже.

Жульен Дерозье, Венсан Боше, игроки сборной Франции по хоккею:

Особой разницы нет между Минском и Парижем. У нас тоже снег сейчас. В городе у вас чисто. Он уютный.

Номера у французов в одном из топовых отелей столицы. Легкий обед (паста, курица) и сразу отдых. Тренеры перед матчем, что называется, «напрягаться» запрещают. График строгий. Разве что пятиминутное исключение для общения с прессой.

После утренней тренировки в «Минск-Арене» в команде только и разговоров, что о ледовой площадке.

Игрок сборной Франции по хоккею:

У нас нет во Франции похожих сооружений как ваша «Минск-Арена». Ледовая площадка действительно поражает. Она просто огромна. В нашей стране хоккей не так популярен как здесь. Мы надеемся, что однажды и во Франции построят что-то подобное.

Менталитет у ваших людей спортивный. И инфраструктура готова к чемпионату мира. Здорово будет вернуться сюда через полтора года.

А для Максима Муасана визит в Беларусь первый. Хоккеист признается: менеджеры и игроки никаких райдеров не составляли. В номерах только самое необходимое. Из развлечений – спортивные журналы и телевизор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Муасан, игрок сборной Франции по хоккею:

Чтобы настроиться перед игрой, слушаю музыку. Рок и Хаус. И еще обязательно нужно поспать. И только потом с ребятами поедем на матч.

Французы на товарищескую игру приехали сильным составом. Правда, без капитана. Последние годы сборная Франции прогрессирует. К примеру, две последние игры с белорусами на чемпионатах мира выиграла. Впрочем, как говорится, общий счет в пользу нашей команды: 10 побед, ничья и три поражения.

Максим Муасан, игрок сборной Франции по хоккею:

Я уже играл с белорусами дважды. Это хорошая команда, с большими заслугами. Мы знаем, что расслабляться на льду не придется – будет тяжело. Но мы должны быть готовы к таким достойным соперникам. Нам нужно набрать форму перед последним туром квалификации на Олимпийские игры. Поэтому готовимся, настраиваемся.