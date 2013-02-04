Александр Лукашенко посетил хоккейный матч национальных сборных Беларуси и Франции

Новости Беларуси. Большой хоккей в Минске. На льду «Минск-Арены» играют сборные Беларуси и Франции. Для обеих дружин эта игра – генеральная репетиция перед заключительным этапом отбора на сочинскую Олимпиаду. Белорусские хоккеисты настроены на победу и жаждут реванша. Ведь на последнем чемпионате мира они уступили французам со счетом 1:2. Тем более что в личном противостоянии двух сборных впереди наша ледовая дружина. Из 14 игр 10 закончились триумфом белорусов.

Французы в Минске по пути в Ригу, где в другой квалификационной группе сразятся за пропуск на Олимпиаду-2014. Никто победу отдавать не хочет, зрители видят контактную схватку.

Поболеть за наших пришел и глава государства. Трибуны приветствовали президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через несколько дней белорусская дружина в Дании посмотрит со словенцами, украинцами и датчанами за путевку на игры 2014 года.

Команды выступают в близких к оптимальным на данный момент составах.

Для зрителей самое главное – увидеть хорошую контактную игру.

Болельщики:

Специально приехали из города Глубокое поддержать нашу сборную.

Регулярно ходим, стараемся, по крайней мере. Любим хоккей. Сегодня решили поддержать нашу команду. Надеемся на победу, как обычно.

Интересно посмотреть символику, на сборную с Францией. Надеюсь, что Франция послабее, что увидим победу, забитые шайбы.

Больше хочется сыгранности, чтобы показали, чего добились за это время, как команда сплотилась. Этого и ждем. И, конечно, победы.