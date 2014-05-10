3-2. Латвия - Финляндия. 10 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Латвия-Финляндия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Совсем скоро на лёд выйдут команды Финляндии и Латвии. Ждём!!

Латышские и финские болельщики уже заполонили город. Будем надеяться, что ребята в ярких шапках появятся и на трибунах.

Началась игра! Надеемся, лёд сегодня будет жарким!

И открывают счёт финны!!

Миикка Соломяки первым распечатал ворота соперников в этом матче. 1-0, латыши отыгрываются.

Каспарс Даугавиньш не заставил долго ждать своих болельщиков: 1-1. Становится всё интереснее!

После забитой шайбы отправляется отдыхать Соломяки. Штраф 2 минуты у финнов.

До сегодняшнего матча играли трижды латыши и финны, 3-0 ведут скандинавы.

Сотниекс из команды Латвии отправляется на штраф.

Не реализовали большинство финны, в равных составах играют команды.

Атакуют финны, но отменно играет Масальскис.

Краш-тест: Шталс на льду. Неприятное падение для латыша.

Без штрафа остаётся Каралахти, хотя и умудрился разбить лицо сопернику.

Не смогли реализовать опасный момент финны.

Атакуют и латыши. Очень активно действуют, но шайба линию ворот не пересекает.

И вновь спасает свои ворота голкипер Латвии!

Финны в большинстве: Кулда отправляется на малый штраф. Отдыхает и финн Мянтюля. 4 на 4 играют команды.

И отправляются на перерыв латыши и финны. 1-1 на табло. Красивый хоккей!

Пока хоккеисты отдыхают, посмотрим статистику. По 4 минуты штрафа заработали команды - не так много, учитывая силовую игру.

И возвращаемся к событиям на льду. 2-я 20-тиминутка началась!

В большинстве играют латыши и почти реализовали преимущество: над штангой пролетела шайба.

И уже в равных составах играют команды.

Очень близок был Комаров к тому, чтобы вывести финнов вперёд - но ровно на табло.

Каралахти уходит на штраф, в большинстве латыши.

И ещё один финн отправляется на штраф! Втроём остаются хоккеисты, идеальный шанс для соперников.

Возвращается Каралахти на лёд. Но всё ещё в большинстве латыши.

Не смог точно попасть по шайбе Даугавиньш, не реализовали момент латыши. Пытался Даугавиньш затолкать шайбу в ворота. Гола не получилось, но стычка у ворот есть.

Рассечение получил латыш Кулда. Хлеба и зрелищ!

Хиетанен и Якс отправляются на штраф, опять в меньшинстве финны.

Хухтала также отправляется на скамейку. Ярко играют хоккеисты.

Вернулись уже все финны на лёд, в равных составах играют команды. Больше борьбы

и вновь атакуют латыши. Пока безрезультатно.

В большинстве теперь играют финны. Даугавиньш отправляется на штраф.

И реализуют преимущество финны, гооол!!

Петри Контиола выводит свою команду вперёд! Ух, и правда горит лёд!

Отлично сработал финн, а небольшой рикошет от Мянтюля не позволил вратарю латышей среагировать. Опять догоняют прибалты соперников.

Даугавиньш отправляется на ещё один штраф. По-боевому настроены команды сегодня.

Попытались финны ещё раз реализовать большинство, но тщетно. В равных составах играют команды.

И ещё одна стычка на льду! Наверное, самую боевую и агрессивную игру показывают хоккеисты сейчас.

Очень хорошо атаковал латыш Мейя, но голкипер финнов спасает ворота.

В большинстве латыши, Лехтеря отправляется на штраф.

Не сумели догнать соперников латыши во 2-ом периоде. Перерыв. Надеемся, что не сбавят обороты хоккеисты!

Провели всего 2 периода на льду хоккеисты, а штрафа насобирали на весь матч: 10 минут у Латвии и 14 у Финляндии. А болельщики в восторге: стычки, скорость и, конечно, красивая игра!

У Эрикссона была возможность запротоколировать свою фамилию в списке заброшенных шайб, но с пятачка не пробил вратаря.

Возвращаются на лёд хоккеисты. 3-ий период. Всё внимание на Латвию и Финляндию!

Не ищет команда Латвии лёгких путей: опять не воспользовались большинством. В полных составах сборные.

Делают всё возможное финны, чтобы удержать шайбу в зоне соперников.

"Латвия - Латвия", - скандирует «Минск-Арена». Почти добро пожаловать в Ригу!

Переместились хоккеисты к воротам латышей.

Ясс возвращается на лёд, а финны ждут штрафа Контиолы.

Быстро и жёстко играют команды: только и успевают отсиживать штрафные минуты хоккеисты.

И гооооол! Кристапс Сотниекс восстановил равенство в счёте. 2-2. Больше игры, больше борьбы!

Опасный момент у ворот латышей, но хорошо сработали защитники и вратарь. Около 8-ми минут до конца основного времени. Но с такими скоростями много успеют сделать хоккеисты!

Реализовывают большинство латыши, Кулда выводит прибалтов вперёд! 3-2.

Мощно сыграл Кулда, и забитую шайбу записал на свой счёт защитник латышей.

Безрезультатно атакуют финны. Но очень плотно играют: времени-то всё меньше.

Прессингуют финны, Масальскис только и успевает отражать шайбу!

2 минуты основного времени осталось отыграть хоккеистам.

Таймаут у финнов. Эмоции и скорость!

Отчаянно атакуют латыши: не терпится им упрочить преимущество.

Дотерпели латыши последние секунды матча и серию атак финнов. Празднуют победу прибалты!

Да, невероятный по накалу борьбы и эмоций показали хоккеисты матч. Болельщики в восторге!

А вот и статистика завершившегося матча: ведут по броскам латыши: 26 против 24-х, а вот штрафным минут команды и правда насобирали много: 12 у латышей и 18 у финнов. Но это цена зрелища и борьбы!