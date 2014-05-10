3-2. Латвия - Финляндия. 10 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Латвия-Финляндия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
Совсем скоро на лёд выйдут команды Финляндии и Латвии. Ждём!!
Латышские и финские болельщики уже заполонили город. Будем надеяться, что ребята в ярких шапках появятся и на трибунах.
Началась игра! Надеемся, лёд сегодня будет жарким!
И открывают счёт финны!!
Миикка Соломяки первым распечатал ворота соперников в этом матче. 1-0, латыши отыгрываются.
Каспарс Даугавиньш не заставил долго ждать своих болельщиков: 1-1. Становится всё интереснее!
После забитой шайбы отправляется отдыхать Соломяки. Штраф 2 минуты у финнов.
До сегодняшнего матча играли трижды латыши и финны, 3-0 ведут скандинавы.
Сотниекс из команды Латвии отправляется на штраф.
Не реализовали большинство финны, в равных составах играют команды.
Атакуют финны, но отменно играет Масальскис.
Краш-тест: Шталс на льду. Неприятное падение для латыша.
Без штрафа остаётся Каралахти, хотя и умудрился разбить лицо сопернику.
Не смогли реализовать опасный момент финны.
Атакуют и латыши. Очень активно действуют, но шайба линию ворот не пересекает.
И вновь спасает свои ворота голкипер Латвии!
Финны в большинстве: Кулда отправляется на малый штраф. Отдыхает и финн Мянтюля. 4 на 4 играют команды.
И отправляются на перерыв латыши и финны. 1-1 на табло. Красивый хоккей!
Пока хоккеисты отдыхают, посмотрим статистику. По 4 минуты штрафа заработали команды - не так много, учитывая силовую игру.
И возвращаемся к событиям на льду. 2-я 20-тиминутка началась!
В большинстве играют латыши и почти реализовали преимущество: над штангой пролетела шайба.
И уже в равных составах играют команды.
Очень близок был Комаров к тому, чтобы вывести финнов вперёд - но ровно на табло.
Каралахти уходит на штраф, в большинстве латыши.
И ещё один финн отправляется на штраф! Втроём остаются хоккеисты, идеальный шанс для соперников.
Возвращается Каралахти на лёд. Но всё ещё в большинстве латыши.
Не смог точно попасть по шайбе Даугавиньш, не реализовали момент латыши. Пытался Даугавиньш затолкать шайбу в ворота. Гола не получилось, но стычка у ворот есть.
Рассечение получил латыш Кулда. Хлеба и зрелищ!
Хиетанен и Якс отправляются на штраф, опять в меньшинстве финны.
Хухтала также отправляется на скамейку. Ярко играют хоккеисты.
Вернулись уже все финны на лёд, в равных составах играют команды. Больше борьбы
и вновь атакуют латыши. Пока безрезультатно.
В большинстве теперь играют финны. Даугавиньш отправляется на штраф.
И реализуют преимущество финны, гооол!!
Петри Контиола выводит свою команду вперёд! Ух, и правда горит лёд!
Отлично сработал финн, а небольшой рикошет от Мянтюля не позволил вратарю латышей среагировать. Опять догоняют прибалты соперников.
Даугавиньш отправляется на ещё один штраф. По-боевому настроены команды сегодня.
Попытались финны ещё раз реализовать большинство, но тщетно. В равных составах играют команды.
И ещё одна стычка на льду! Наверное, самую боевую и агрессивную игру показывают хоккеисты сейчас.
Очень хорошо атаковал латыш Мейя, но голкипер финнов спасает ворота.
В большинстве латыши, Лехтеря отправляется на штраф.
Не сумели догнать соперников латыши во 2-ом периоде. Перерыв. Надеемся, что не сбавят обороты хоккеисты!
Провели всего 2 периода на льду хоккеисты, а штрафа насобирали на весь матч: 10 минут у Латвии и 14 у Финляндии. А болельщики в восторге: стычки, скорость и, конечно, красивая игра!
У Эрикссона была возможность запротоколировать свою фамилию в списке заброшенных шайб, но с пятачка не пробил вратаря.
Возвращаются на лёд хоккеисты. 3-ий период. Всё внимание на Латвию и Финляндию!
Не ищет команда Латвии лёгких путей: опять не воспользовались большинством. В полных составах сборные.
Делают всё возможное финны, чтобы удержать шайбу в зоне соперников.
"Латвия - Латвия", - скандирует «Минск-Арена». Почти добро пожаловать в Ригу!
Переместились хоккеисты к воротам латышей.
Ясс возвращается на лёд, а финны ждут штрафа Контиолы.
Быстро и жёстко играют команды: только и успевают отсиживать штрафные минуты хоккеисты.
И гооооол! Кристапс Сотниекс восстановил равенство в счёте. 2-2. Больше игры, больше борьбы!
Опасный момент у ворот латышей, но хорошо сработали защитники и вратарь. Около 8-ми минут до конца основного времени. Но с такими скоростями много успеют сделать хоккеисты!
Реализовывают большинство латыши, Кулда выводит прибалтов вперёд! 3-2.
Мощно сыграл Кулда, и забитую шайбу записал на свой счёт защитник латышей.
Безрезультатно атакуют финны. Но очень плотно играют: времени-то всё меньше.
Прессингуют финны, Масальскис только и успевает отражать шайбу!
2 минуты основного времени осталось отыграть хоккеистам.
Таймаут у финнов. Эмоции и скорость!
Отчаянно атакуют латыши: не терпится им упрочить преимущество.
Дотерпели латыши последние секунды матча и серию атак финнов. Празднуют победу прибалты!
Да, невероятный по накалу борьбы и эмоций показали хоккеисты матч. Болельщики в восторге!
А вот и статистика завершившегося матча: ведут по броскам латыши: 26 против 24-х, а вот штрафным минут команды и правда насобирали много: 12 у латышей и 18 у финнов. Но это цена зрелища и борьбы!