10 мая в Минске открыли российский Дом болельщиков

Новости Беларуси. Не только фанаты, но и туристы, гости чемпионата мира осваиваются в белорусской столице.

Самые популярные места в Минске сейчас, конечно, спортивные арены. Но не только трибуны собирают вместе хоккейных туристов.

Сейчас мы собираемся пообедать, а потом обязательно пойдем гулять по старому городу. Там очень красиво. Мы совсем недавно приехали, и нам все очень нравится. Здесь такая хорошая атмосфера, дружелюбные люди.

Кто-то только собирается посмотреть, а кто-то еще до старта турнира успел оценил местный колорит. И вчерашний салют и туристические маршруты.

Турист (Чехия):

Я приехал из Чехии вчера. У вас такие красивые люди, такой красивый город. И вчера был просто сумасшедший день, невероятные эмоции. Мы с друзьями отлично провели время, гуляли по городу, смотрели хоккей. А вечером я пошел на салют. Великолепное зрелище, я даже заснял видео на телефон.

А это уже швейцарские поклонники хоккея. В Минск приехали на неделю.

Турист (Швейцария):

Отличный город, отличные люди, все улыбаются. Мы уже прогулялись по Минску, побывали на матче. Спасибо за такой хороший прием.

Кому уж точно не придется скучать, так это фанатам из России. 10 мая в Минске для них торжественно открыли Дом болельщиков. Среди гостей звезды не только спортивные.

Эдгар Запашный, артист цирка, народный артист России:

Для меня сборная Беларуси является второй командой, за которую я буду болеть и переживать, желать ребятам хорошей игры.

Автографы и мастер-классы — череду звездных встреч в русском доме открыли и хоккейные легенды. У Владислава Третьяка в Минске насыщенная программа. Кроме матча своей команды, вчера наблюдал за белорусами.

Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, вратарь сборной СССР, трехкратный олимпийский чемпион:

На площадке доминировала сборная Беларуси и выглядела лучше. Но, к сожалению, не смогли они реализовать себя. Я думаю, ничего страшного. Турнир длинный, поэтому есть еще возможность реабилитировать себя и показать хороший хоккей.

На больших экранах здесь, кончено, же хоккей. Поиграть в настольную версию и посмотреть трансляции сюда приглашают фанатов из других стран.

Настоящим поклонникам хоккея будет что оценить. В Минск привезли часть экспозиции известного в Петербурге коллекционера. Инвентарь, автографы, майки знаменитых игроков, таких, как Бобров, Харламов, Фетисов, Буре.

Впрочем, прогулки и развлечения только в свободное от хоккея время. К матчам у настоящих фанатов серьезная подготовка.

Болеть обещают не только за своих. Пожалуй, самая поддерживаемая команда на турнире будет Беларусь, и не только за счет местных фанатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.