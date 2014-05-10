2:1. Германия-Казахстан 10 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Германия-Казахстан» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Заполняются трибуны на «Минск-арене». Здесь зрители увидят противостояние казахов и немцев. Казахи никогда не считались фаворитами хоккейных ледовых баттлов. Почему-то кажется, что и сегодня они сюрприза не смогут преподнести. Поживем-увидим .

Итак, стартовое вбрасывание. Пока, что называется, идет разведка боем

По первым секундам можно сказать, что обе команды играют в активный хоккей. Хотя действительно опасных моментов пока не было.

Парочку неплохих сейвов совершил кипер казахов. Но ничего сверхъестественного.

Немцы неплохо комбинируют в зоне оппонента.

А вот и первое удаление. Численное преимущество получили немцы.

Но казахи не собираются отсиживаться в обороне. Старченко неплохо убегал в контру, но ничего не получилось.

Выстояли казахи, близится экватор тайма. Хороший быстрый комбинационный хоккей показывают обе дружины.

Отличную двухминутку выдали казахи. Немцы практически не могли выйти из своей зоны. Будто бы играли вчетвером.

ГОООООЛ!!!

Казахи открыли счет! Далман бросил от синей линии, а Гаврилин умело подставил клюшку.

Немцы активизировались. И чуть было не сравняли счет.

По-прежнему 1:0 в пользу Казахстана. До перерыва - считанные секунды.

ГООЛЛЛ!!!! Вот и немцы забросили.

Команды отправились отдыхать. Ничья 1:1.

А вот по броскам немцы в 4!!! раза перебросали оппонентов. У Казахов только 4 броска.

За 2 минуты второго тайма в противостоянии казахов и немцев ничего сверхъестественного не произошло.

Ну вот и накаркал! Немцы остаются в меньшинстве.

Здорово комбинируют казахи в чужой зоне. Броски есть, а вот взятий ворот нет.

Выстояли немцы. Равные составы.

Казахи чуть было не отличились. Пушкарев пушкой попал в штангу.

Отличная контра у казахов. Старченко отлично отдавал, но его партнер не сумел замкнуть штангу.

Подустали команды. Все чаще выясняют отношения в центре площадки. По-настоящему опасных моментов практически нет.

Виталий Веремеев дважды выручал свою дружину. Хорош кипер сборной Казахстана.

А вот страж ворот дружины Германии практически без работы. Не замерз бы...

Команды Казахстана и Германии отправились на перерыв.

Во втором отрезке зрители голов не дождались. Хотя и не скучный хоккей демонстрируют дружины, но хотелось бы больше активности с обеих сторон.

Начался третий период! Но, судя по матчу, он вполне может оказаться не последним.

Чувствую, судьбу противостояния решит одна заброшенная шайба.

Острейшими атаками обменялись соперники. Но ничего путного не вышло. По-прежнему по единице на табло.

Удаление у команды Казахстана. Нужно решать немцам судьбу матча.

Активничают немцы, но ничего сделать не могут. Выстояли казахи .

Активно действуют обе дружины. Моменты есть и у казахов, и у немцев. А вот голов нет ни у кого. Долой голевую засуху!!!

Очередной отличный шанс у немцев. Они в большинстве!

Немцы дивидендов не извлекли. В равных составах дружины.

Пошла, видимо, НЕПОСЛЕДНЯЯ минута матча.

Овертайм.

Осторожно играют обе дружины. Цена ошибки - неимоверно велика.

Все, 65 минут игры завершились. Впереди буллиты.

Казахи начинают серию -- вратарь немцев парирует.

А вот немцы точны!!!

Вот и конец матча! 2:1 в Пользу Германии.