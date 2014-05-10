3:0. Норвегия-Италия 10 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Норвегия-Италия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Осталось совсем немного, на лед готовятся выйти команды Италии и Норвегии!

Команды выходят на лед, до начала остались считанные секунды.

Матч Норвегия - Италия стартовал на ух, поехали!!!

Костнер слева с острого угла не смог пробить голкипера.

Норвежцы атакуют!!! Первый гол в матче!!! Классический выход 2 в 1, две передачи, и Роэст расстрелял свободный угол ворот! 1:0 в пользу Норвегии!

Первое удаление в матче!! Сканделла (Италия) удален на 2 минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Размашистая атака норвежцев, и Беллиссимо блестяще поймал шайбу у правой крестовины.

Сканделла снова льду!!! Выстояли итальянцы по итогам этой 2-минутки.

2:9 соотношение бросков на данный момент и, конечно, в пользу норвежцев!

Италия смогла "огрызнуться"! Фонтаниве подставил клюшку на пятачке после прострела слева, в итоге - промах.

От греха подальше Беллиссимо зафиксировал шайбу в ловушке после не слишком удачной атаки соперника.

Инсам дважды атаковал с ползоны, но шайба так и не долетела до голкипера, потому что плотно играет оборона.

Сканделла сходу бросал от левого круга, это просто разминка для вратаря.

Позиционная атака Норвегии с серией обостряющих передач завершилась банальной ошибкой, эх, а так хорошо все начиналось!

Перерыв по итогам первого периода, все так же 1:0 в пользу Норвегии! Итак, команды отправились отдыхать.

Италия первой выходит на лед после перерыва!

Менее минуты остается до начала второго периода! Ждем продолжения и более напористой игры от Италии!

Норвежцы явно в хорошей форме! Не прошло и минуты второго периода, а они уже атакуют!!!

Эх, не получается пока у итальянцев отыграться, а попытки - то есть!

У сборной Норвегии удален Холес на 2 минуты.

Джонсон зарядил от синей линии рядом с правой стойкой ворот сборной Норвегии.

Салливан после паса из-за ворот с нескольких метров бросил в левую крестовину, ух, какой момент!!!

Еще одно удаление у сборной Норвегии, играет снова в меньшинстве.

Удалён Бастиансен на 2 минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Италия играет в большинстве, несколько робких попыток бросить, только и всего.

ГОООЛ!!!

Норвегия забивает Италии еще один гол!!! Аск с ползоны поразил правую девятку!

Сразу после голевого броска Салливан грубо сыграл, корпусом врезавшись в соперника, произошла небольшая стычка.

Скрёдер получил 2 минуты за грубость.

И в который раз ничего опасного, Хёуген лишь раз вступил в игру после неопасного броска, но КАК он это сделал!!!

Матис Олимб в упор бросил в перекладину, отскок в спину Беллиссимо и невероятная реакция последнего, НО нет гола!

Иначэк агрессивно мчался на голкипера норвежцев, который прикрыл шайбу, и за это получил мощнейший тычок в корпус.

Сирена! Второй период подошел к концу! Норвегия по -прежнему впереди! А пока отдых.

На начался третий период! Напомним, по шайбе забила Норвегия в каждом периоде. Сможет ли Италия взять реванш? Увидим!

Норвегия планомерно осаждает ворота противника, ох, не дают ни малейшего шанса Италии.

Подопечные Покела Тома рвутся к воротам Норвегии, но безуспешно.

Холёс от правого борта не попал в ближний угол, затяжная атака в итоге ничем не закончилась.

Аск вернулся на лед после неприятного инцидента в прошлом периоде и уже припечатал одного из соперников о борт!

У Италии пока нет ни шанса на спасение этого матча, а все потому, что соперник очень хорош в "убивании" времени.

Тудин вырвался на оперативный простор и с левого круга не попал в створ ворот.

Какой момент!!! Норвегия забила свой третий ГООООЛ!!!

3:0 в пользу Норвегии! Менее пяти минут остается до конца матча.

Норвегия играет на контратаках, неудачный длинный пас приводит к пробросу.

Тудин бросал из-под защитника и был немного неточен, в результате шайба прошла рядом со штангой.

Финальная сирена в матче Италия - Норвегия! 0:3! Италия так и не смогла взять реванш!

Норвегия стартовала на Чемпионате мира с уверенной победы!!!