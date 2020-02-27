27 февраля в программе ЧЕ по биатлону в «Раубичах» смешанная и микст-эстафеты

Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону. И у нас есть первая медаль! 26 февраля Сергей Бочарников выиграл суперспринт, с чем мы и поздравляем нашего спортсмена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону. И у нас есть первая медаль! 26 февраля Сергей Бочарников выиграл суперспринт, с чем мы и поздравляем нашего спортсмена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Континентальное первенство было перенесено в Беларусь, поскольку Эстония из-за теплой погоды не смогла гарантировать необходимые условия. В итоге белорусским «Раубичам» пришлось приводить трассы в порядок за очень короткое время. Работали в несколько смен.
27 февраля пройдут два состязания. Одиночная смешанная эстафета начнется в 14:00. Один из самых интересных видов соревнований – микст-эстафета, когда в команде бегут два парня и две девушки – стартует в 17:00.
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