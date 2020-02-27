27 февраля в программе ЧЕ по биатлону в «Раубичах» смешанная и микст-эстафеты

Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону. И у нас есть первая медаль! 26 февраля Сергей Бочарников выиграл суперспринт, с чем мы и поздравляем нашего спортсмена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.