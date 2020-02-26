«Каждая игра будет как последняя». Тренеры лучших белорусских клубов рассказали о старте плей-офф экстралиги

Новости Беларуси. 27 февраля стартует плей-офф хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-спорт». По-традиции, матчи накаут-раунда в белорусском чемпионате стартуют с четвертьфинальной стадии. Поэтому за главный трофей сезона – Кубок Президента – продолжают бороться восемь лучших команд сезона.

По итогам двух этапов нашего чемпионата сформировались следующие пары первого раунда плей-офф. Снова в 1/4-й отношения будут выяснять солигорский «Шахтер» и жлобинский «Металлург». В 2019 году победителями противостояния стали «горняки». Интересными видятся матчи между «Динамо-Молодечно» и «Гомелем».

Теперь о фаворитах. Лидер «регулярки», столичная «Юность», в 1/4-й сыграет против оршанского «Локомотива». Второй претендент на трофей – «Неман» – проэкзаменует хоккейный клуб «Могилев». Отметим, что могилевчане впервые за шесть лет сыграют в матчах постсезона. Напомним, чтобы выйти в следующий круг соревнований, одной из команд в противостоянии надо добыть четыре победы.

Дмитрий Рыльков, главный тренер ХК «Могилев»:

Для нашей команды каждая игра будет как последняя. На то он и есть плей-офф, чтобы отдать все силы и потом себя ни в чем не упрекнуть.

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:

Как показала «регулярка», не все так просто. Не так просто все будет в первом раунде. У нас на протяжении чемпионата были очень сложные, упорные игры с «Могилевом». Поэтому говорить заранее о каком-то результате сложно. Хотелось бы, мы готовимся к этому, что мы пройдем первый круг и будем двигаться дальше по направлению к кубку.

Дебютантами плей-офф экстралиги стал оршанский «Локомотив». Подопечные Игоря Жилинского смогли финишировать на второй позиции в группе 2 нашего чемпионата. В 25 матчах «железнодорожники» набрали 48 баллов. Это и стало пропуском в накаунт-раунд.