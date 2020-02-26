«Каждая игра будет как последняя». Тренеры лучших белорусских клубов рассказали о старте плей-офф экстралиги
Новости Беларуси. 27 февраля стартует плей-офф хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-спорт». По-традиции, матчи накаут-раунда в белорусском чемпионате стартуют с четвертьфинальной стадии. Поэтому за главный трофей сезона – Кубок Президента – продолжают бороться восемь лучших команд сезона.
По итогам двух этапов нашего чемпионата сформировались следующие пары первого раунда плей-офф. Снова в 1/4-й отношения будут выяснять солигорский «Шахтер» и жлобинский «Металлург». В 2019 году победителями противостояния стали «горняки». Интересными видятся матчи между «Динамо-Молодечно» и «Гомелем».
Теперь о фаворитах. Лидер «регулярки», столичная «Юность», в 1/4-й сыграет против оршанского «Локомотива». Второй претендент на трофей – «Неман» – проэкзаменует хоккейный клуб «Могилев».
Отметим, что могилевчане впервые за шесть лет сыграют в матчах постсезона. Напомним, чтобы выйти в следующий круг соревнований, одной из команд в противостоянии надо добыть четыре победы.
Дмитрий Рыльков, главный тренер ХК «Могилев»:
Для нашей команды каждая игра будет как последняя. На то он и есть плей-офф, чтобы отдать все силы и потом себя ни в чем не упрекнуть.
Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Как показала «регулярка», не все так просто. Не так просто все будет в первом раунде. У нас на протяжении чемпионата были очень сложные, упорные игры с «Могилевом». Поэтому говорить заранее о каком-то результате сложно. Хотелось бы, мы готовимся к этому, что мы пройдем первый круг и будем двигаться дальше по направлению к кубку.
Дебютантами плей-офф экстралиги стал оршанский «Локомотив». Подопечные Игоря Жилинского смогли финишировать на второй позиции в группе 2 нашего чемпионата. В 25 матчах «железнодорожники» набрали 48 баллов. Это и стало пропуском в накаунт-раунд.
Игорь Жилинский, главный тренер ХК «Локомотив»:
Мы будем стараться играть по той системе, которой мы придерживались на протяжении всего чемпионата. Пусть мы и играли в экстралиге «Б», потом в переходном турнире, но, на мой взгляд, ничего менять не стоит, потому что если мы откатимся в оборону, то нас «Юность» просто сомнет.
Естественно, для оршанских болельщиков это праздник. А волнение, естественно, у любого спортсмена накануне такого старта – оно и должно присутствовать.
В рамках мероприятия была представлена новая клубная атрибутика всех участников плей-офф. Всего 10 комплектов, состоящих из стильных вязаных шапок и шарфов с обновленными логотипами клубов.