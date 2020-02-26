Яркие моменты и сенсационные победы. Как прошёл первый день соревнований в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону

Новости Беларуси. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, континентальное первенство было перенесено в Беларусь, поскольку Эстония из-за теплой погоды не смогла гарантировать для гонок необходимые условия. В итоге, белорусским «Раубичам» пришлось приводить трассы в порядок за очень короткое время. Работали в несколько смен. За процессом лично следил глава государства. Несколько дней назад Александр Лукашенко вместе со своей командой даже проинспектировал лыжню. С подробностями наш корреспондент Наталья Федорцова.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Первый день домашнего чемпионата по биатлону завершился. Самая главная сенсация сегодняшнего дня – золотая медаль Сергея Бочарникова. Ну никто не ставил на Сергея. Были абсолютно разные фавориты. Причем Бочарников в квалификации занял 17-е место. «Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах» Помимо Сергея Бочарникова в финал отобралось еще двое белорусов – Виктор Кривко и Антон Смольский. Антон стал победителем отбора, но, увы, наши ребята заняли 10 и 11 места соответственно.

А вот у девчонок сложилось немного хуже. Ставка была на нашу Динару Алимбекову. Девушка заняла 1 место в отборе и в финале долгое время шла второй. К сожалению, под самый конец немного не хватило и к финишу она пришла десятой. А вот Ирина Кривко заняло 8 место. Это лучший белорусский результат среди девушек. Барауля о ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат» Болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Болеем за Домрачеву как за тренера китайской команды»