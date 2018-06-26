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26 июня определится судьба сборной Аргентины на ЧМ

26 июня 2018 09:05
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26 июня станут известны еще две пары 1/8-й финала ЧМ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В группе С Дания и Австралия проведут заочную борьбу за путевку в плей-офф, датчане опережают конкурента на три очка, но в соперниках у них французы, которые, кстати, задачу выхода в плей-офф уже решили. Сборная Австрлии сыграет сегодня с Перу.

Еще более лихая закрутка в группе D, где спокойно чувствовать себя могут лишь хорваты, а вот остальные три команды квартета – Нигерия, Исландия и Аргентина –  поведут беспощадную борьбу за плей-офф.

И здесь аргентинцы – действующие вице-чемпионы мира – близки к тому, чтобы распрощаться с мундиалем. Встреча с Нигерией станет решающей для сборной.

Скромность и верность. Лионель Месси, каким вы его не знали (читать далее). 

# Чемпионат мира по футболу # Лионель Месси

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