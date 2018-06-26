Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ

На футбольном чемпионате мира определились первые пары 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Уругвая в заключительном матче группы А разгромила россиян 3:0 и заняла первое место в четверке. Она встретится в споре за четвертьфинал со командой, занявшей второе место в группе В – это сборная Португалии, сыгравшая вничью с иранцами 1:1.

Сборной России, которая завершила групповой этап на второй строчке, предстоит сразиться с испанцами. 25 июня эта сборная сыграла вничью с Марокко – 2:2.

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