25 ноября в Казани последний день «Игр дружбы». Кто из белорусов прошёл в финал?

25 ноября в Казани последний соревновательный день международных состязаний по плаванию «Игры дружбы». По итогам утренней сессии в финалы прошли мужская и женская четверки в комбинированном заплыве на 100 метров. Алина Змушко также вышла в медальный заплыв на дистанции 200 метров брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне белорусская команда выиграла по одной медали каждого достоинства. Золото в мужской комбинированной эстафете 4 по 50 метров завоевала белорусская четверка в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Григория Пекарского и Руслана Скоморошко. Спустя несколько минут Пекарский выиграл еще и серебро на дистанции 50 метров баттерфляем. Алина Змушко стала бронзовым призером по итогам финала на 100 метров брассом у девушек.